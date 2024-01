Estrela perde para o Vitória na estreia do Capixabão

O Campeonato Capixaba – o Capixabão já começou e o Estrela do Norte, time de Cachoeiro de Itapemirim, não se saiu muito bem na estreia. Jogando fora de casa, no estádio Salvador Costa, em Vitória, o alvinegro perdeu para o Vitória FC em seu primeiro jogo na maior competição do Espírito Santo.

A partida foi disputada na tarde do último sábado e terminou com um placar de 2 x 0 para os donos da casa. Apontado como um dos favoritos à conquista do título, o Vitória-ES marcou um gol em cada tempo. No primeiro, o lateral-direito Wellington Foguete tentou fazer um cruzamento e acabou marcando um golaço. Já na etapa final, Carlinhos avançou pela direita, cruzou e Henan fez de cabeça.

Ao final da primeira rodada, o Vitória-ES aparece na liderança do Campeonato Capixaba 2024. O time tem os mesmo três pontos de Jaguaré, Desportiva, Porto Vitória e Nova Venécia, porém leva vantagem no saldo de gols. No outro extremo da tabela está o Estrela do Norte, sem pontuar.

Próximos jogos

A primeira fase do Campeonato Capixaba 2024 prossegue no meio da próxima semana, com os jogos da segunda rodada. Na quarta-feira (24), às 19h, o Estrela do Norte recebe o Nova Venécia, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Mais tarde, às 20h, o Vitória-ES pega o Serra, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.

Transmissão do Capixabão 2024

A maior e mais prestigiada competição do Espírito Santo terá transmissão exclusiva da TVE. A emissora pública está tratando a competição deste ano como “o maior Campeonato Capixaba do século”, e com certeza a expectativa para o torneio está muito alta.

Os amantes do futebol capixaba poderão acompanhar as partidas pela TV aberta, nas plataformas de streaming e também pelas redes sociais, com conteúdos exclusivos no Instagram @tveespiritosanto.

** Com informações do Globo Esporte