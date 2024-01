Arbitragem brasileira: até quando os mesmos erros?

Por Jonathan Gonçalves

O confronto entre Vasco da Gama e Bangu pela quarta rodada do Campeonato Carioca, terminado em 2 a 2, foi marcado por erros “grotescos” de arbitragem. Mas, qual a novidade?

O Futebol brasileiro está em constante evolução ao passar dos anos, contudo, a arbitragem brasileira parece estar em retrocesso. Uma vez que a cada ano que passa, os erros dos árbitros brasileiros aumentam mais e mais.

Jair foi expulso, com vermelho direto, aos 5 minutos do primeiro tempo, em uma falta um tanto quanto duvidosa, que no máximo seria para cartão amarelo.

Entre muitos erros e poucos acertos, a equipe do Bangu fazia muitas faltas “não marcadas”, e Paulinho, por conta da saída precoce de Jair, acabou se esforçando mais. Talvez, a grave lesão do jogador titular do Vasco, seja resultado desse esforço excessivo.

Virada?

O Vasco marcou o gol da suposta virada aos 53 minutos, e mesmo com a “péssima” arbitragem da partida, o jogo parecia se encaminhar para a vitória do cruzmaltino. Afinal, não havia mais tempo para erros, não é mesmo?

Na volta para o jogo, o acréscimo, que prometia o jogo até os 54 minutos, já havia estourado. Porém, o arbitro da partida acrescentou mais dois minutos, bola na área e pênalti mais do que duvidoso para o Bangu.

O que poderia ter sido um jogo “eletrizante” e cheio de emoções, ficou marcado pela “bizarra” atuação da arbitragem, bom, mais uma vez. Para o Vasco, um filme de terror, para quem vê de fora, o nível da arbitragem brasileira, um filme de comédia.

Quem paga a conta?

Quais as punições para isso? Na maioria das vezes, uma nota e um pequeno afastamento. Esse não é um problema só da arbitragem carioca, por mais que toda ano esteja em ascensão, é um problema nacional, que precisa de solução.

Enquanto a arbitragem continuar no nível que está, com essa quantidade absurda de erros, o futebol brasileiro continuará parado no tempo, enquanto o resto do mundo futebolístico avança.

