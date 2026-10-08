Armas do 2º turno: Ricardo convoca prefeitos e Pazolini anuncia apoio de Flávio Bolsonaro

Faltam 17 dias para a realização do segundo turno das eleições 2026 no Espírito Santo, onde os candidatos, o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), disputam quem vai comandar o Palácio Anchieta a partir de 2027. Nesse contexto, ambos colocaram os seus blocos nas ruas para tentar convencer o eleitor de quem tem o melhor projeto para o estado.

Ricardo Ferraço, que terminou o primeiro turno atrás da disputa com 34,06% dos votos, tenta reverter o quadro. Para isso, convocou os mais de 70 prefeitos para corrigir a rota e mobilizar, de forma mais assertiva, os correligionários e apoiadores nos seus respectivos municípios.

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Levando em consideração o que se viu no primeiro turno, já é possível observar uma mudança de postura do candidato Ricardo. Nas redes sociais, ele agora aparece nas ruas ao lado da militância.

Já Pazolini, que no primeiro turno gastou a sola de sapato andando nas ruas e pelas feiras, continuou com a mesma estratégia. Ele saiu vitorioso, com 49,65%.

Entretanto, deu uma pausa, para uma ida à Brasília, onde se encontrou com o senador e candidato à Presidência da República Flavio Bolsonaro (PL). Por lá, ele gravou vídeo, recebendo o apoio do presidenciável.

Diferente do primeiro turno, parece que nessa nova etapa da campanha o candidato ao comando do Palácio Anchieta deve se associar de forma mais escancarada ao bolsonarismo. E não é para menos, Flavio Bolsonaro saiu vitorioso na maioria dos 78 municípios capixabas. Na totalização final no estado Flávio obteve 54,78% dos votos e Lula 37,76%.

Há ainda a possiblidade do candidato a presidente pelo PL desembarcar no Espírito Santo nos próximos dias para reforçar a campanha da direta no estado.