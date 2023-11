Arthur Lira e os planos que o levam ao Poder

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

Lula atiça MG

O presidente Lula da Silva – que vai sair à reeleição, como revelamos – deixou para trás o Paz e Amor e saiu da cadeia com o fígado ardendo para se vingar de adversários. Seu novo alvo é Romeu Zema (NOVO), governador de MG. Lula não esquece seus ataques na campanha contra ele e o PT. Derrotar qualquer candidato do governador à sua sucessão e um projeto nacional de Zema é uma das prioridades. Minas é o 2º maior colégio eleitoral e fiel da balança para eleição presidencial. O plano do petista começou forte, porém com garantido efeito colateral para o PT. Lula rifou Zema da renegociação da dívida bilionária de Minas com a União. Chama à mesa nos próximos dias, para fazer essas contas, o ministro de Minas e Energia, senador Alexandre Silveira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco – ambos do PSD. Também potenciais candidatos ao Governo de Minas.

Rota para o poder

Inevitável associar as decisões do presidente da Câmara, Arthur Lira, a planos que o levam ao Poder. Ele quer votar a Reforma Tributária fatiada com a “cortina de fumaça” de que aprovaria só o que é consenso. Nisso, negocia outro ministério. O jogo é combinado com o deputado e ex-desafeto Agnaldo Ribeiro (PP-PB). A dupla é parceira desde que derrubou o deputado Mário Negromonte da liderança do Progressistas e alçou Ciro Nogueira à presidência no lugar de Francisco Dorneles.

Prestes a explodir

Há chiadeira nas ruas de postos bandeirados (marcas das grandes distribuidoras), por regras que amarram os donos dos estabelecimentos e nas quais só as fornecedoras lucram. Os bandeirados representam 50% dos instalados, e as três grandes distribuidoras respondem por 65% do combustível.

Ninho em chamas

Fogo no PSDB, rachado desde que João Doria tentou se candidatar. Eduardo Leite quer ser presidente do Brasil, mas não combinou com diretórios. Para tucanos, é caso para Aécio Neves, que “o inventou”.

Gá$ de Vaca Muerta

A eleição de Javier Milei para presidente da Argentina deixa tensa a indústria do cone Sul. O país tem a segunda maior reserva de gás do mundo, campo de Vaca Muerta, e ele citou que pretende privatizá-lo. A reserva nas mãos do Estado – ou seja, de Sergio Massa, derrotado – garantiria barganha com o Governo do Brasil e melhor preço.

Em apuros

Um dos governadores mais ricos, Mauro Mendes, de Mato Grosso, se viu nos últimos dias em apuros. A PF fez buscas na casa do filho, Luís Mendes, em operação que investiga contrabando de mercúrio para garimpos de empresas da família. Agora, o MPF acompanha com lupa o certame de 200 mil computadores para o Estado a estupendos R$ 325 milhões.

