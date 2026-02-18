Astros pedem cautela aos piscianos; confira

O horóscopo de quarta, 18 de fevereiro, coloca Peixes em evidência e reforça a necessidade de prudência ao longo do dia. Além disso, revela características marcantes de quem nasce sob essa influência. Os astros indicam sensibilidade, persistência e atenção redobrada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os piscianos possuem natureza altruísta e humanitária. Frequentemente, atuam em benefício de outras pessoas. Podem ser encontrados colaborando em asilos, hospitais ou instituições de caridade. Demonstram empatia genuína nas relações.

Leia também: Superstição ou previsão: o impacto de Urano em Aquário e o alerta para Capricórnio

Peixes representa o signo da sensibilidade e do sonho. Esses nativos são impressionáveis e emotivos. Embora não se mostrem determinados ou excessivamente positivos, revelam persistência e capacidade de persuasão. Portanto, conquistam espaço por meio da dedicação.

E os aniversariantes?

Quem nasceu em 18 de fevereiro valoriza o que considera correto. Luta pelo próprio espaço e não deixa tarefas inacabadas. A disciplina fortalece sua trajetória pessoal e profissional.

A presença da família exerce papel essencial no crescimento desses nativos. O apoio emocional contribui para decisões mais seguras. São pessoas vigorosas, leais e companheiras no convívio diário.

Mas, atenção, piscianos

Entretanto, o horóscopo de 18 de fevereiro indica alerta para os piscianos. O período negativo exige cautela em todas as áreas. Se possível, o ideal é permanecer em casa para recuperar energias.

Os astros recomendam adiar compras, viagens ou mudanças importantes. Decisões precipitadas podem gerar desgaste. No campo afetivo, o humor tende a oscilar. Por isso, evite discussões com o par.