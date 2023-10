Barba Ruiva e Piwo brilham na 2ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal

Por Leandro Fidelis

No cenário das Montanhas do Espírito Santo, as cervejarias Barba Ruiva (Domingos Martins) e Piwo (Venda Nova do Imigrante) conquistaram o destaque merecido na 2ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal. O anúncio das premiações foi feito pela Associação das Indústrias de Cerveja Artesanal do Espírito Santo (Aicerva) no último sábado (14).

A cervejaria Barba Ruiva conquistou medalha de ouro no “Best of Show”. Por sua vez, a Piwo Cervejaria Rural foi coroada como a melhor cervejaria do Estado. O último prêmio foi lançado neste ano e premiou a cervejaria com o maior coeficiente nas amostras inscritas.

A Copa Capixaba tem como objetivo fornecer aos participantes avaliações técnicas das suas amostras, proporcionando valiosas informações para aprimorar os processos de fabricação e aperfeiçoar as características dos rótulos. Além disso, o concurso tem um impacto significativo ao promover e incentivar a produção de cervejas artesanais, contribuindo para a visibilidade e o fortalecimento da economia cervejeira local.

Stanislaw Deps (da Piwo) compartilhou sua surpresa e gratidão ao receber o prêmio de melhor cervejaria do Estado, destacando a qualidade da cerveja e o diferencial que a Piwo trouxe para o mercado cervejeiro local.

“Foi bem legal o reconhecimento do setor. Todo mundo que estava lá no evento nos parabenizando. Foi uma surpresa muito grande, porque concorremos com Três Santas, Três Torres, Barba Ruiva, Aurora, Loveland, que são cervejarias que têm pegada bacana na busca por qualidade. Foi a coroação do ano que foi muito bom. A gente participa muito pouco de concursos, mas dentre aqueles que escolhemos nos inscrever obtivemos sucesso”, declara Stanislaw, o “Tanim”.

Tedesko Deps, irmão e sócio, expressou seu agradecimento aos apoiadores e amigos que contribuíram para a trajetória de sucesso da cervejaria. “Obrigado gente! É uma história construída com muitas mãos, de muitos amigos, e vamos comemorar com todos vocês!”

