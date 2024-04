“Boi Azulão” encantou a Exposul

O município de Muniz Freire foi muito bem representado durante a Exposul 2024, que ocorreu no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, entre os dias 4 e 7 de abril.

Na noite de sábado (6), desfilou pelo pavilhão o “Boi Azulão e sua Sinhazinha”, levando o encanto e a beleza de uma história repleta de emoção.

Acompanhados por uma bateria de 14 integrantes, realizaram o percurso cantando, dançando e contagiando quem estava no local com a bela e encantadora história de uma jovem que ganha de presente do pai um belo boi e se encanta por ele.

Bumba, meu boi: “A bela história de Boi Azulão e Sinhazinha”

A apresentação do Boi Azulão, de Muniz Freire, aborda o ato final da trama ligada à lenda Chico e Catirina, casal de escravizados que mata o animal favorito do “senhor” para satisfazer um desejo de grávida por comer língua de boi.

Sem ninguém saber, e com medo de que o filho nascesse com cara de língua de boi, “pai” Chico sacrifica o animal para satisfazer o desejo da esposa, Catirina, de comer língua de boi. Jurado de morte pelo senhor da fazenda quando a história é descoberta, Chico só escaparia do fatídico destino se ressuscitasse Azulão. Com a “reza” de pajés e curandeiros da região, o majestoso boi volta à vida.

É nesse momento da história, até agora de medo e opressão, que surge a figura da Sinhazinha. Joia mais preciosa da família, foi mandada para a Europa, de onde deveria retornar uma verdadeira dama. O boi, o maior e mais imponente de todo o Caparaó, era um presente do pai para ela. Com seu vestido rodado e cercada de mimos, sinhazinha se encanta com a figura do Boi Azulão ressuscitado e sai a dançar e cantar com ele.

Além disso, encantados com a sintonia entre figuras tão distintas e contagiados pela alegria da moça que abandona de vez os “os modos europeus” e declara nunca ter se esquecido de sua terra natal, todos se juntam a ela em uma grande festa que se espalha por toda a região.

Conforme a celebração que se desencadeia após a interação entre a sinhazinha e o Boi Azulão destaca a capacidade de eventos inesperados para unir pessoas de diferentes origens e classes sociais. Uma representação simbólica da força das tradições culturais compartilhadas e da importância de valorizar a herança cultural e a identidade própria.

Exposul 2024

A Exposul Rural recebeu, em quatro dias de evento, milhares de visitantes e teve a participação de diversos municípios do Sul do Estado. Realizada uma vez ao ano, a feira é a maior do seguimento rural do Estado.

