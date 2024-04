Ação na Exposul arrecadou mais de três toneladas de alimentos

Durante a realização da edição 2024 da Exposul Rural, o Banco de Alimentos de Cachoeiro, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realizou uma ação para arrecadar donativos.

Nos quatro dias de evento, que aconteceu entre quinta-feira (4) e domingo (7), equipes do equipamento público marcaram presença próximo à entrada do Parque de Exposição do Aeroporto, acolhendo as doações de visitantes e expositores. Ao todo, foram arrecadados 3,0194 toneladas de donativos.

Leia também: “Essa foi a maior edição da ExpoSul Rural”, dizem organizadores

O Banco de Alimentos, administrado pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada à Semdes, atua no fortalecimento das ações de combate à insegurança alimentar e nutricional no município. Atualmente, o local atende 29 instituições de Cachoeiro e, também, famílias referenciadas pelos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do município.

“A Exposul Rural não apenas celebra o agro regional, mas também nos dá a oportunidade de demonstrar solidariedade e empatia. Esses alimentos arrecadados serão fundamentais para garantir que nossas instituições e famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a refeições nutritivas”, destaca Tatiana Sant’Ana, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro.