BR-262 volta ao centro do debate após novo acidente grave no Espírito Santo

Por Filipe Machado

A BR-262 voltou ao centro das atenções no Espírito Santo depois do tombamento de um ônibus de turismo na região conhecida como Curva da Ferradura, em Ibatiba. O acidente ocorreu na noite de domingo (27), deixou três pessoas mortas e dezenas de feridos e mobilizou equipes de resgate durante horas. As causas seguem sob investigação pelos órgãos competentes.

Pouco depois, outro tombamento de veículo de carga foi registrado no mesmo trecho. A sequência de ocorrências chama atenção para uma discussão que precisa ser tratada com responsabilidade: acidentes rodoviários raramente têm uma única explicação e não podem ser atribuídos automaticamente à estrada, ao veículo ou ao condutor sem análise técnica.

Ao mesmo tempo, quando um determinado segmento concentra acidentes graves ou repetitivos, o histórico precisa ser estudado. O objetivo não é antecipar culpados, mas verificar se existem características da via, do tráfego ou da operação que possam ser melhoradas para reduzir a probabilidade de novos eventos e, principalmente, a gravidade de suas consequências.

Segurança viária também é uma questão de engenharia

Uma análise de segurança viária pode considerar geometria das curvas, inclinações, condições e aderência do pavimento, drenagem, sinalização, visibilidade, velocidade regulamentada, defensas, barreiras de contenção e características do tráfego. Também é importante observar os tipos de acidentes já registrados e identificar possíveis padrões.

Quando há vítimas e dúvidas sobre a dinâmica de uma ocorrência, uma perícia de engenharia pode contribuir para organizar evidências e avaliar tecnicamente fatores relacionados à infraestrutura, ao veículo e às condições existentes no momento do acidente. Isso é diferente de concluir, apenas a partir de fotografias ou relatos, qual foi a causa do evento.

No caso do ônibus que tombou em Ibatiba, informações preliminares divulgadas pela imprensa mencionam a possibilidade de falha mecânica. Essa hipótese ainda precisa ser apurada. Mesmo que uma falha no veículo venha a ser confirmada, porém, continua válida a discussão sobre como a infraestrutura pode ser preparada para diminuir as consequências de erros humanos ou falhas mecânicas em trechos de maior risco.

Prevenção não pode começar depois da tragédia

Em engenharia de segurança, a pergunta não deve ser apenas ‘por que o acidente aconteceu?’, mas também ‘o que pode ser feito para que uma situação semelhante tenha consequência menos grave?’. Dependendo das características do trecho, podem ser avaliadas medidas como reforço de sinalização, revisão de limites de velocidade, melhoria de pavimento, dispositivos de contenção, intervenções geométricas ou outras soluções técnicas.

Isso não significa que todas essas medidas sejam necessárias na Curva da Ferradura. A escolha depende de estudos específicos, histórico de acidentes, inspeções, projetos e dados de campo. O ponto central é que decisões sobre segurança precisam ser baseadas em evidências e não apenas tomadas após uma nova ocorrência grave.

Para o engenheiro Filipe Machado, “quando acidentes graves se repetem em um mesmo segmento, o histórico precisa ser analisado tecnicamente. A engenharia não consegue eliminar todo risco, mas pode identificar condições que aumentam a probabilidade ou a severidade dos acidentes e indicar medidas de mitigação”.

A mesma lógica de prevenção aparece em diversos serviços técnicos de engenharia: inspecionar, registrar, analisar e intervir antes que uma situação evolua para um problema mais grave tende a ser mais eficiente do que agir apenas de forma emergencial.

A BR-262 é uma das principais ligações entre o Espírito Santo e Minas Gerais e possui trechos de serra, curvas acentuadas e intenso movimento de veículos leves e pesados. Por isso, cada acidente de grande proporção deve produzir não apenas uma investigação sobre responsabilidades, mas também conhecimento capaz de orientar novas decisões de segurança.

O respeito às vítimas exige cautela com conclusões precipitadas. Mas prevenção também exige que eventos graves não sejam tratados como fatos isolados quando existe um histórico que merece ser estudado. Segurança viária se constrói com fiscalização, manutenção, análise de dados e engenharia aplicada antes do próximo acidente.

Filipe Machado

Perito em Engenharia | Engenheiro Civil e Ambiental

Filipe Machado Engenharia

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