Cachoeiro: quem está por trás da “volta do Ferraço”?

Ele não queria voltar, mas foi praticamente convencido por empresários e líderes de segmentos estratégicos da sociedade cachoeirense.

Após 20 anos, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) colocou o seu nome novamente à disposição para ser prefeito de Cachoeiro.

Há quem diga que o clamor pelo retorno do Ferração deve-se a “saudade” do tempo em que Cachoeiro despontava entre as melhores cidades do Espírito Santo, respirava desenvolvimento e progresso.

Velha Guarda

Entre os mais antigos, o argumento é de que Ferraço é ousado. Projeta grandes obras e costuma entregá-las prontas.

Inclusive, essa “velha guarda” compareceu em peso no lançamento oficial da pré-candidatura do progressista.

Setor da saúde

Lá estavam na reta guarda dessa nova empreitada: o presidente do Conselho do Hifa, Sr. Winston; o presidente do Hospital Evangélico e ex-secretário municipal de Fazenda, Sr. Eliseu; o superintendente do Hospital Evangélico, Sr. Wagner.

Setor empresarial

Também engrossavam o coro o presidente do CDL Cachoeiro, Celso Costa; o presidente da Acisci, Ruberval; o presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado; o presidente do Sindirochas, Ed. André, e o Zezé da Cofril, pai do pré-candidato a vice-prefeito e um dos maiores empresários do Estado.

Líderes políticos

No ato de oficialização da pré-campanha ainda foi possível observar a presença de figuras importantes da do cenário político estadual como, por exemplo, o filho do Ferração e vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); o deputado federal e coordenador da Bancada Capixaba no Congresso Nacional, Da Vitória (PP), presidentes de partidos, vereadores, ex-vereadores, prefeitos e ex-prefeitos do Sul do Estado.

Apesar de não ter comparecido e ser filiado ao PSB, que tem a pré-candidata Lorena Vasques (PSB) na disputa pela Prefeitura de Cachoeiro, o governador Renato Casagrande mandou um abraço e acenou com entusiasmo para a pré-candidatura do Ferração. O recado foi passado pelo vice-governador.

Nova geração

Na nova geração, o assunto é: o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, o meu tio, a minha tia sempre falam desse Ferraço. É como se fosse um personagem histórico, que aparece protagonizando em momentos importantes para a cidade.

