Café amargo para Ricardo: Federação União-Progressista senta à mesa com Pazolini

Um post publicado, nesta sexta-feira (9), nas redes sociais do ex-prefeito de Vitória e candidato ao governo do Estado do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) aponta para uma potencial baixa na campanha do governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB) neste segundo turno.

Na imagem, ao lado do candidato estavam, respectivamente, os presidentes estaduais dos partidos Progressista, deputado federal Da Vitória, e do União Brasil, deputado estadual Marcelo Santos, que no primeiro turno apoiavam a reeleição de Ricardo, inclusive subiram no palanque.

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Além deles, também estava (sorridente) o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, o principal articulador da campanha de Pazolini no Espírito Santo.

Outro ponto que merece atenção, caso a “aliança” se confirme, é o fato de que o vice que compõe a chapa de Ricardo é uma indicação do Progressista.

Ainda não houve pronunciamento oficial da Federação União-Progressista. Entretanto, o apoio ao candidato republicano não deve ser visto como surpresa, uma vez que o diretório nacional da sigla já declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, que vai caminhar com Pazolini no estado.

“Conversar com os líderes políticos do nosso Estado é entender que, por meio do diálogo, sempre podemos construir pontes para o futuro. Obrigado pelo café e pelo bom bate-papo!”, escreveu o candidato na sua rede social.

E parece que a campanha de Ricardo sentiu o movimento. Há informações de que uma caminhada chegou a ser cancelada. Não há clima, né?