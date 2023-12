Câmara 2023: confira os vereadores mais faltosos de Cachoeiro

Por: Flavio Cirilo

Mais um ano está chegando ao fim. Geralmente o período é usado por muitas instituições para análise e avaliação de desempenho.

Nesse contexto, a coluna Bastidor fez um levantamento para identificar a assiduidade dos vereadores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim em 2023.

O estudo é fundamentado a partir de dados disponibilizados no site da Casa de Leis. Além de apontar os parlamentares municipais mais faltosos, a pesquisa também ajuda ao eleitor na tomada de decisão nas próximas eleições municipais, que serão realizadas em 2024.

Mais faltosos

Entre os mais faltosos, destacam-se os vereadores Ary Corrêa (Patriota) e Osmar Chupeta (Republicanos).

Das 53 sessões ordinárias, os parlamentares municipais só estiveram presentes em 47.

Segundo o levantamento, Ary Corrêa registrou 47 presenças e 6 faltas justificadas. Já Osmar Chupeta, 47 presenças, 1 falta e 5 faltas justificadas.

Na média

Já aqueles que faltaram, mas nem tanto, estão o vereador Junior Corrêa (PL), com 51 presenças e 2 faltas justificadas; Leo Camargo (PL), com 51 presenças e 2 faltas justificadas; Delandi Macedo (Podemos), com 51 presenças e 2 faltas justificadas, e Diogo Lube (PP), com 51 presenças e 2 faltas justificadas.

Em seguida aparecem os parlamentares municipais Alexandre de Itaoca (PSB), com 52 presenças e 1 falta justificada; Arildo Boleba, com 52 presenças e 1 falta justificada, e Sandro Irmão (PSD), com 52 presenças e 1 falta justificada.

Faltou ou errou?

O presidente da Câmara de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos), aparece com 52 presenças, mas, não há nenhum registro de falta ou falta justificada no site da Casa de Leis. Ou erraram no lançamento dos dados ou o Brás faltou mesmo. E tá tudo bem.

Mais assíduos

Por fim, o levantamento lista os vereadores que não faltaram nenhuma das sessões ordinárias do ano de 2023.

Conforme mostram os dados, são eles: Mestre Gelinho (PSDB), com 53 presenças e 0 faltas; Alexandre Maitan (UB), com 53 presenças e 0 faltas; Ely Escarpini (PV), com 53 presenças e 0 faltas; Vandinho da Padaria (PSDB), com 53 presenças e 0 faltas; Leo Cabeça (PDT), com 53 presenças e 0 faltas; Marcelinho Fávero (PL), com 53 presenças e 0 faltas; Paulo Grola (PSB), com 53 presenças e 0 faltas; Paulinho Careca (PSB), com 53 presenças e 0 faltas, e Rodrigo Sandi (Podemos), com 53 presenças e 0 faltas.

