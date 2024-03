Carro de Boi e Encontro com Mulheres. Confira o que é destaque no Caparaó

Festa do Carro de Boi 2024

Os organizadores da Festa do Carro de Boi, em Iúna, já iniciaram as movimentações da tradicional festa que movimenta o município e a região. Esse ano a festa chega a sua 12° edição. O evento irá ocorrer no parque de Exposições da cidade e já tem data marcada, 7 a 9 de junho. Anota aí pra não perder!!

Feira Gastronômica

No próximo domingo, dia 10 de março, será realizada na Praça Central de Irupi, a partir das 19h30 a Feira Gastronômica. Uma celebração repleta de delícias culinárias, boa música, produtos da agroindústria e belos artesanatos. A cantora Ariana estará presente para embalar a noite.

Comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Iúna, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), irá realizar um encontro interativo com os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O encontro será nesta quinta-feira, 07 de março, no Espaço Bem Viver, às 8h30.

Fest Viola 2024

A AFEVI-MF, associação responsável pela organização do Fest Viola, o segundo maior encontro de viola do Espírito Santo, já começou a divulgar a programação do evento deste ano.

O Fest Viola Muniz 2024, irá ocorrer entre os dias 2 a 5 de maio, na praça Divino Espírito Santo, em Muniz Freire.

