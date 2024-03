Prefeitura de Irupi propõe reajuste de 11% para servidores

A Prefeitura de Irupi, no Caparaó Capixaba, encaminhou para a Câmara Municipal, na última segunda-feira (4), projeto de Lei para conceder reajuste de 11% para os servidores efetivos e contratados da Prefeitura.

Em suas redes sociais, o prefeito Edmilson Meireles (MDB) comunicou o feito com satisfação.

“Hoje estamos encaminhando o Projeto de Lei para a Câmara Municipal de Irupi para conceder um reajuste de 11% para os servidores efetivos e contratados da Prefeitura Municipal de Irupi. Nosso objetivo é valorizar o empenho de nossos servidores, reconhecendo e incentivando a continuar contribuindo para o desenvolvimento de nosso município”, ressaltou o prefeito.

Edmilson ainda frisou a importância do equilíbrio financeiro do município e a valorização do servidor público municipal.

“Além de comprovar uma gestão financeira atrelada com uma boa responsabilidade fiscal, conseguimos investir e valorizar os servidores com pagamento, INSS e contas em dia”, disse o prefeito.