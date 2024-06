Celebração dos 2 anos da Cervejaria Aurora com lançamento do exclusivo Kit Damma

Por Leandro Fidelis

A Cervejaria Aurora anunciou o lançamento do Kit Damma, que ocorrerá no próximo sábado (08), em celebração aos dois anos do empreendimento situado em Venda Nova do Imigrante, nas Montanhas Capixabas. Segundo a cervejeira Eliza Dalvi, o kit é uma quadra de Dammas com base Imperial Stout, apresentando quatro versões distintas: a original Imperial Stout, uma envelhecida em carvalho e outra em sassafras e outra que é um blend com cachaça.

Em comemoração ao aniversário, a quadra de Dammas destaca a potência e a qualidade das cervejas artesanais da Aurora. Cada cerveja do kit é uma expressão única e poderosa da Damma, reverenciando a tradição das Stouts. A descrição do rótulo capta bem o espírito do kit: As Damas do baralho em uma combinação especialmente poderosa, cada uma representando um naipe diferente.

A “Damma Imperial Stout Barrel Aged: Carvalho”, um rótulo já conhecido e multipremiado da Cervejaria Aurora, é o carro-chefe deste lançamento. Os rótulos são adornados com ornamentos clássicos das cartas de baralho, evocando a atmosfera glamorosa dos jogos de cartas e cassinos, que se alinha perfeitamente com a qualidade premium das cervejas artesanais da Aurora.

O ambiente da Cervejaria Aurora contribui para a experiência sofisticada, com uma arquitetura e decoração convidativas. Materiais como madeira, pedra e veludo, em tons sóbrios e iluminados por luz quente, criam um espaço acolhedor. Cada Damma do kit possui uma ilustração exclusiva para o naipe correspondente e uma paleta de cores própria, variando de amarelo-dourado a amadeirado escuro, com toques de vermelho-escuro e verde, conforme a característica da cerveja. O kit é limitado e estará à venda na lojinha da cervejaria.

Neste sábado (08), além do aguardado lançamento do Kit Damma, a programação inclui um show com a banda Of5, às 16h. Haverá também uma promoção especial: todos que chegarem vestidos na cor laranja ganharão um chope grátis.

