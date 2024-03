Cervejarias capixabas celebram conquistas no Concurso Brasileiro

Por *Leandro Fidelis

As cervejarias capixabas celebram novas conquistas no disputado Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC), edição 2024, realizado no Clube Caça e Tiro Velha Central, em Blumenau (SC). A cervejaria Três Santas (Santa Teresa) foi a melhor do Espírito Santo na competição, totalizando seis medalhas (três ouro e três bronze).

Com um total de 408 cervejas premiadas entre 4.147 amostras de 567 cervejarias de 21 estados brasileiros, o CBC contou com a participação de mais de cem jurados de 21 países, todos reconhecidos por sua vasta experiência na avaliação da bebida.

Na categoria bronze, destacam-se as cervejarias Divina Beer, Kingbier, Marlin Azul (Old Ale), Trindade e Três Santas. No pódio da prata, a Barba Ruiva Catharina Sour e a Bergerbier com sua Irish Red Ale foram reconhecidas.

O ouro brilhou intensamente para a Loveland com a Grodszinski, Mythos com a Double Juicy IPA; Três Torres, com a Imperial Red Ale, e novamente a Marlin Azul (Old Ale), Trindade e Três Santas, reforçando a posição das cervejarias capixabas no cenário nacional.

Confira resultado oficial

Cervejas capixabas premiadas

BRONZE

Divina Beer

Kingbier

Marlin Azul — Old Ale

Trindade

Três Santas (3 medalhas)

PRATA

Barba Ruiva Catharina Sour

Bergerbier — Irish Red Ale

OURO

Loveland — Grodszinski

Mythos — Double Juicy IPA

Três Torres — Imperial Red Ale

Marlin Azul — Old Ale

Trindade

Três Santas (3 medalhas)

As conquistas da Três Santas

BRONZE

Cerveja DESVIO PARA O VERMELHO- Estilo Red Ale

Cerveja O JULGAMENTO 2021- Estilo Aged Beer

Cerveja JABUTICABA SELVAGEM- Estilo Belgian Fruit Beer

OURO

Cerveja SINGULARIDADE- Estilo Baltic Porter

Cerveja TIO FRANZ- Estilo Maerzen Rauchbier

Cerveja O JULGAMENTO SELVAGEM- Estilo Other Belgian Ale

