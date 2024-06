Cervejeiros capixabas conquistam 23 medalhas na Copa Cerveja Brasil 2024

Por Leandro Fidelis

Os cervejeiros capixabas brilharam na Copa Cerveja Brasil 2024 – Etapa Sudeste, conquistando um total de 23 medalhas, sendo oito de ouro, 11 de prata e quatro de bronze, o equivalente a 47% das concedidas pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva). O concurso foi destaque nesta terça-feira (11), na 17ª Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja, Brasil Brau 2024, em São Paulo. A Amburana Dream Lager, da cervejaria LBS, de Linhares, recebeu a medalha de ouro “Best of Show”, sendo reconhecida como a melhor cerveja de todas as categorias.

A LBS não parou por aí. Além do ouro “Best of Show”, também conquistou medalhas de ouro nas categorias Brazilian Wood and Barrel Aged Beers e Session Beer, com suas cervejas LBS Amburana Dream Lager e LBS Hop Lager, respectivamente.

A Cervejaria Três Santas, localizada em Santa Teresa, teve uma performance excepcional, levando para casa diversas medalhas. Foram cinco de ouro com suas criações: Para Abrir Quando Chegarmos em Trappist-1 (Barley Wine), Penelope Obscura (Imperial Stout), La Zucca Mascherata (Pumpkin or Field Beer), O Menino Sep (Rauchbier) e Série Gastronômica — Saison Giardino (Saison). Além disso, a Três Santas ganhou oito medalhas de prata e quatro de bronze, destacando-se em categorias variadas como Belgian Ales, Brazilian Wood and Barrel Aged Beers, Fruit Beer, Rauchbier, Saison, e Wood and Barrel Aged Beer or Sour Beer.

A Piwo Cervejaria Rural, também capixaba, de Venda Nova do Imigrante, conquistou ouro na categoria Manipueira Selvagem com a cerveja Mani Kuãi, uma colaboração com a Cervejaria Aurora e a Botanica. Eles ainda receberam uma medalha de bronze na categoria Other Origin Ales com a cerveja Águia Branca, demonstrando a diversidade e inovação dos seus produtos.

Outras cervejarias capixabas premiadas são a Cervejaria Barba Ruiva, que ganhou prata na categoria Catharina Sour com a Barba Ruiva Caju, e a Cervejaria Divina Beer, prata na categoria Munich Helles com a Divina Catarina e bronze na categoria Coffee Beer com a Divina Labuta Coffee Beer. Essas conquistas reforçam a crescente qualidade e reconhecimento das cervejarias artesanais do Espírito Santo.

O evento

Realizado em São Paulo, o evento distribuiu um total de 20 medalhas de ouro, 31 de prata e 18 de bronze. A Copa Cerveja Brasil é um concurso itinerante sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver e democratizar a cerveja artesanal no Brasil. As medalhistas regionais serão reavaliadas na final nacional do concurso, que acontecerá em outubro, no Rio de Janeiro.

Os excelentes resultados dos cervejeiros capixabas na Etapa Sudeste não só celebram a excelência em produção, mas também evidenciam a forte presença e a competitividade das cervejarias do Espírito Santo no cenário nacional.

Cervejas capixabas premiadas na Copa Cerveja Brasil 2024 — Etapa Sudeste:

Brazilian Wood and Barrel Aged Beers:

Ouro: LBS AMBURANA DREAM LAGER — Cervejaria LBS

Prata: Terra da Cachaça (Cervejaria Três Santas)

Session Beer:

Ouro: LBS HOP LAGER — Cervejaria LBS

Barley Wine:

Ouro: PARA ABRIR QUANDO CHEGARMOS EM TRAPPIST-1 — Cervejaria Três Santas

Belgian Ales:

Prata: O JULGAMENTO SELVAGEM — Cervejaria Três Santas

Fruit Beer:

Prata: NARA — Cervejaria Três Santas

Imperial Stout:

Ouro: PENELOPE OBSCURA — Cervejaria Três Santas

Pumpkin or Field Beer:

Ouro: LA ZUCCA MASCHERATA — Cervejaria Três Santas

Rauchbier:

Ouro: O MENINO SEP — Cervejaria Três Santas

Prata: TIO FRANZ — Cervejaria Três Santas

Saison:

Ouro: SÉRIE GASTRONÔMICA — SAISON GIARDINO — Cervejaria Três Santas

Prata: A Colheita- Cervejaria Três Santas

Wood and Barrel Aged Beer or Sour Beer:

Prata: TOM — Cervejaria Três Santas

Bronze: O JULGAMENTO — BARRIL DE CASTANHEIRA — Cervejaria Três Santas

Other Origin Ales:

Bronze: ÁGUIA BRANCA — Piwo Cervejaria Artesanal

Manipueira Selvagem:

Ouro: MANI KUÃI — Piwo Cervejaria Artesanal Colaborativa com Cervejaria Aurora e Botanica (foto abaixo)

Catharina Sour:

Prata: BARBA RUIVA CAJU — Cervejaria Barba Ruiva

Coffee Beer:

Bronze: DIVINA LABUTA COFFEE BEER — Cervejaria Divina Beer

Munich Helles:

Prata: DIVINA CATARINA — Cervejaria Divina Beer

Englisg or American Porters

Bronze: A Montanha Mágica- Cervejaria Três Santas

Mérito do júri

Série Gastronômica- Saison Giardino- Cervejaria Três Santas

BEST OF SHOW — SUDESTE:

Ouro: LBS AMBURANA DREAM LAGER — Cervejaria LBS

