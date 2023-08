Coalhada fresca e fácil para aperitivo! Aprenda

Por Lilian Nobre

Sejam bem-vindos à primeira edição da nossa coluna “Cozinha Pequena”. Hoje, vamos mergulhar em uma receita irresistível e descomplicada: uma coalhada fresca, um aperitivo delicioso que você vai querer ter sempre à mão na sua geladeira.

Nós sabemos como a vida corrida muitas vezes pode nos deixar com pouco tempo para preparar refeições elaboradas. É por isso que trazemos até você uma receita que é um verdadeiro coringa. Com apenas alguns ingredientes e alguns passos simples, você pode criar um petisco incrivelmente saboroso que vai impressionar a todos.

Ingredientes:

500g de iogurte natural de qualidade (recomendamos o Itambe)

Azeite de oliva extra virgem

Alho ralado (1 dente grande ou a gosto)

Tomilho fresco (algumas folhas)

Sal a gosto



Instruções

Dessorando o Iogurte: Comece despejando o iogurte natural sobre um coador de pano ou um filtro de café colocado em um recipiente. Deixe o iogurte dessorar na geladeira por cerca de 24 horas. Isso vai ajudar a remover o excesso de líquido e criar uma coalhada mais espessa e cremosa.

Moldando as Bolinhas: Uma vez que o iogurte esteja dessorado, é hora de criar as bolinhas de coalhada. Lave bem as mãos e unte-as levemente com azeite. Pegue pequenas porções do iogurte e forme bolinhas do tamanho de um brigadeiro. Reserve as bolinhas em um prato ou bandeja.

Temperando com Sabor: Agora vem a parte divertida! Em um recipiente de vidro, coloque um pouco de azeite no fundo, criando uma fina camada. Adicione o alho ralado, algumas folhas de tomilho fresco e uma pitada de sal. Misture tudo delicadamente.

Armazenando e Servindo: Com cuidado, coloque as bolinhas de coalhada fresca no recipiente de vidro temperado com azeite e temperos. Pressione levemente as bolinhas para que fiquem submersas no azeite aromatizado. Feche bem o recipiente e leve à geladeira por algumas horas antes de servir. Esse tempo permite que os sabores se misturem e realcem.

Servindo: Quando estiver pronto para servir, retire a coalhada fresca da geladeira e coloque-a em uma tigela. Acompanhe com pães, torradinhas ou vegetais frescos para mergulhar nesse aperitivo delicioso. Cada mordida é uma explosão de texturas e sabores que vão encantar o seu paladar.

E aí está! Sua coalhada está pronta para ser desfrutada. Um aperitivo que não apenas é uma delícia, mas também traz um toque sofisticado e fresco à sua mesa. Prepare essa receita em momentos especiais com amigos e familiares ou tenha sempre à disposição para um lanche rápido e saboroso.

Até a próxima edição da nossa coluna, onde traremos mais dicas e receitas incríveis para tornar a sua experiência culinária ainda mais prazerosa e descomplicada. Bom apetite! 🍽️.

Assista o vídeo