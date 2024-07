Colômbia: sobrou futebol, faltou camisa

Por Jonathan Gonçalves

Na noite deste domingo (14), Argentina e Colômbia se enfrentaram no Hard Rock Stadium, localizado em Miami Gardens, na Flórida, Estados Unidos.

Para os amantes do bom futebol, uma final muito interessante. Cara a cara, uma Argentina, atual campeã da Copa do Mundo e uma Colômbia, com bons nomes e um exemplo de organização dentro das quatro linhas.

Frente a Frente, Di Maria, em seu último jogo pela Seleção Argentina e James Rodríguez, melhor jogador da Copa América, querendo muito um título com sua seleção, para alegrar o torcedor colombiano, que aliás, deu aula de como torcer nas arquibancadas desta Copa América.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo contou com uma Colômbia mais eficiente, porém, a atual campeã do mundo aparentava precisar de uma bola, para quebrar toda a confiança que a Colômbia construiu durante toda essa Copa América. Mesmo assim, com mais posse de bola e números melhores, a Seleção Colombiana terminou o primeiro tempo no 0 a 0.

No segundo tempo, a Argentina voltou melhor e, em vários momentos, encurralou e levou perigo para Colômbia. Porém, ao final do segundo tempo, os cafeteros voltaram ao controle do jogo, uma vez que os argentinos pareciam muito mais cansados que os colombianos. Porém, novamente, nada de gols.

Com as substituições colombianas, a equipe voltou com muito mais fôlego que os argentinos, porém, uma coisa ficava cada vez mais nítida ao longo do jogo. Segundo tempo da prorrogação, o placar não saia do zero, Colômbia foi melhor no ataque, na defesa, nas construções de jogadas e até na preparação física. Mas, estava jogando contra a atual campeã do mundo, dona de 3 copas do Mundo e agora, 16 vezes campeã da Copa América.

Nem sempre o esforço vence o talento

A camisa falou mais alto, e a Argentina marcou o primeiro e único gol da final, nos pés do talentoso Lautaro Martínez e com direito a falha do goleiro Vargas. Com os acréscimos, os colombianos teriam por volta de mais 10 minutos, para reverter a situação. Porém, a camisa falou mais alto. Se a situação fosse ao contrario, 10 minutos seriam suficientes para a Argentina ao menos tentar e provavelmente conseguir, chegar ao gol adversário.

Após o gol, nem sinais daquela Colômbia que encantou a todos nesta Copa América. Errando passes simples, chutão para área e bolas direto na mão de Emiliano Martínez. Por camisa, digo experiência, ou seja, a Colômbia realmente engoliu a Argentina futebolisticamente? No final, apenas uma equipe levantou a taça.

