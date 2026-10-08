Com 64% dos votos para deputado estadual em Ibatiba, Pingo sai fortalecido para disputa em 2028

Os ex-prefeitos de Ibatiba, Luciano Pingo (Agir) e Dr. Johnson (Agir) não foram eleitos deputados estaduais nas eleições 2026. Entretanto, mostraram que ainda estão competitivos para a disputa de uma eventual eleição para prefeito em 2028.

O destaque é para Pingo. Dos 9.336 votos conquistados por ele em todo o Espírito Santo, 6.049 foram obtidos em Ibatiba, o equivalente a 64% de sua votação total.

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Já Dr. Johnson, obteve 6.298 votos em todo o Estado. Destes, 3.570 no município dos tropeiros, o equivalente a 56% de sua votação total.

Por meio da sua rede social, Luciano Pingo agradeceu aos eleitores e acenou para o que pode ser uma potencial candidatura em 2028: “Essa história não termina aqui. É só o começo de um novo capítulo”, escreveu.

Dr. Johnson, por sua vez, também fez agradecimentos aos eleitores e deixou uma mensagem, dando a entender que também deve seguir de olho nas eleições para o comando do Poder Executivo municipal nas próximas eleições.

“Feliz por percorrer uma caminhada árdua, vitorioso em finalizar com saúde, sem intercorrências, grato a Deus, e pronto para lutar por ideais de valor, sem ofensas, discórdias ou desrespeito”, escreveu o médico em sua rede social.