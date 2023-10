Como não investir na bolsa de valores

O escritor Charles Bukowski escreveu: “Se você for tentar, vá até o fim. Do contrário, nem comece.” Embora esse pensamento tenha permeado minha vida de forma positiva, não deve ser levado às últimas consequências.

Nos últimos anos, milhões de brasileiros, atraídos por ganhos fáceis, entraram no mercado acionário. Diferentemente do passado, atualmente é extremamente simples abrir conta corrente em alguma corretora e negociar os mais diversos tipos.

Ao mesmo tempo em que é simples, a mídia tem sido inundada com propagandas sedutoras, incentivando ainda mais o brasileiro a entrar na bolsa de valores. Porém, a maior parte das pessoas estaria muito melhor sem adentrar no mundo da renda variável.

Quando algum aluno me pergunta: “Professor, como investir em ações?” Faço questão de retrucar: “Você já tem patrimônio?” Para o cidadão que não possui nenhuma reserva de valor, o melhor a ser feito é juntar algo em torno de 10 a 20 salários mensais em investimentos de renda fixa (poupança, tesouro direto, CDB e diversos). A razão dessa estratégia é simples: se você não tiver patrimônio, não vai aguentar ver o seu dinheiro desvalorizar 20% em um dia e subir 15% no outro.

Normalmente, as pessoas alocam quase todo o patrimônio em ações. Contudo, pouquíssimas conseguem aturar as perdas momentâneas; no final das contas, compram na alta e vendem na baixa. Por isso, invista em ações um montante que não lhe fará falta.

Se eu ainda não te convenci, saiba que o mercado acionário aciona os mesmos mecanismos cerebrais de pessoas viciadas em apostas ou em drogas, portanto, o prejuízo vai além do financeiro e pode impactar o emocional também. Na medida em que os perdedores investem, mais eles também a perder (isso é comprovado por várias pesquisas científicas).

Não siga o conselho de Bukowski: se você for investir em ações, pare no meio, repense, volte atrás e não vá até o fim. Investiu e perdeu dinheiro? Está afetando o seu psicológico? Não insista, assuma que você errou e encerre sua posição na bolsa.

Rafael Altoé Frossard é professor do Centro Universitário São Camilo – ES e mestrando em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

