A participação dos candidatos Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) no último debate da campanha eleitoral de segundo turno para o Governo do Espírito Santo é uma oportunidade de reafirmar o compromisso com a democracia, a transparência e o direito de informação dos eleitores. O encontro, promovido pela TV Gazeta, está marcado para esta quinta-feira (22), às 22h30.

Embora os dois candidatos tenham sido formalmente convidados, nenhum representante da campanha de Pazolini compareceu à reunião realizada nesta segunda-feira (19), na qual seriam discutidas as regras do debate. A equipe de Ricardo, por outro lado, enviou uma representante ao encontro com o editor-chefe da TV Gazeta e do G1, Bruno Dalvi.

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Na presença de testemunhas, a emissora realizou os sorteios da ordem das perguntas, da posição dos candidatos nos púlpitos, das considerações finais e dos camarins. A ata da reunião será protocolada na Justiça Eleitoral.

Diante desse cenário, fica um apelo público a Lorenzo Pazolini: comparecer ao último debate é um compromisso com a democracia e com o povo capixaba.

FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA

O eleitor tem o direito de conhecer as propostas, as ideias e o preparo dos candidatos antes de decidir quem deverá governar o Espírito Santo. Por isso, a participação no debate não deve ser encarada apenas como uma escolha estratégica das campanhas, mas como uma oportunidade de prestar contas à sociedade e apresentar, com clareza, os projetos para o futuro do estado.

Uma eleição não pode se resumir a slogans, promessas e peças publicitárias. Trata-se de um momento decisivo para que a população avalie quem pretende assumir a responsabilidade de governar, quais são suas prioridades e como pretende enfrentar os desafios da administração pública.

Nesse contexto, o debate eleitoral ocupa um papel fundamental. É nesse espaço que os candidatos podem expor suas ideias, responder a questionamentos e demonstrar como pretendem transformar suas propostas em ações concretas.

Participar significa aceitar o diálogo, defender posições e demonstrar disposição para submeter os próprios projetos à avaliação pública. O confronto de ideias não deve ser visto como uma ameaça, mas como parte essencial do processo democrático.

Governar o Espírito Santo exige capacidade de diálogo, equilíbrio e conhecimento da realidade social e econômica. Segurança pública, saúde, educação, geração de empregos, infraestrutura, mobilidade urbana, desenvolvimento regional e redução das desigualdades são temas que merecem respostas objetivas.

Mais do que apresentar promessas, os candidatos precisam explicar como pretendem cumprir seus compromissos, quais serão suas prioridades e de que maneira enfrentarão os obstáculos que surgirem durante o governo.

PROPOSTAS ALÉM DA PROPAGANDA

A propaganda eleitoral permite que os candidatos apresentem suas trajetórias e projetos sob uma perspectiva planejada pelas campanhas. O debate, entretanto, oferece uma oportunidade diferente: observar a capacidade de argumentação, o domínio dos assuntos públicos e a disposição para responder a perguntas que nem sempre podem ser antecipadas.

É nesse ambiente que o eleitor tem condições de avaliar melhor o perfil de quem disputa seu voto.

Quais são as ideias que orientam cada candidato? Que visão de Estado defendem? Quais são as prioridades para o futuro do Espírito Santo? Como pretendem conciliar desenvolvimento econômico, responsabilidade na gestão pública e melhoria dos serviços oferecidos à população?

Essas questões não pertencem a um partido ou a um grupo político. Pertencem aos cidadãos que serão diretamente afetados pelas decisões do próximo governador.

O eleitor não deve ser tratado apenas como alguém a ser convencido durante a campanha, mas como protagonista de uma escolha que terá consequências para toda a sociedade. Quanto mais informações de qualidade estiverem disponíveis, maiores serão as condições de fazer uma escolha consciente e responsável nas urnas.

Por isso, a presença dos candidatos em um debate de segundo turno ganha ainda mais relevância. Com a disputa concentrada em dois nomes, o confronto direto de propostas permite uma comparação mais objetiva entre os projetos apresentados para o estado.

CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA

É necessário reconhecer que cada campanha possui suas estratégias e que uma eventual decisão de não participar de um debate pode estar relacionada a diferentes avaliações políticas. Ainda assim, a ausência de um candidato pode privar os eleitores de uma oportunidade importante de comparar propostas e cobrar explicações.

A falta de um representante de Pazolini na reunião preparatória desta segunda-feira, por si só, não confirma que o candidato deixará de participar do debate. No entanto, o episódio reforça a importância de que a campanha esclareça sua posição e de que o encontro tenha a presença dos dois concorrentes.

Participar de um debate não garante a vitória nas urnas. Entretanto, representa uma contribuição importante para que os eleitores possam tomar uma decisão mais consciente.

O COMPROMISSO COM O POVO CAPIXABA

O debate da TV Gazeta não pertence a Lorenzo Pazolini, a Ricardo Ferraço ou a qualquer partido político. Pertence, sobretudo, ao cidadão que trabalha, paga impostos, utiliza os serviços públicos e espera que seus governantes estejam preparados para enfrentar os desafios do Espírito Santo.

É a esse cidadão que os candidatos devem satisfação.