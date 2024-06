Concerto em comemoração aos 14 anos do Batalhão da PM em Ibatiba

Na próxima sexta-feira (14), em Ibatiba, na Região do Caparaó, irá ser realizado o “Concerto do Corpo Musical da Polícia Militar”, em comemoração aos 14 anos de instalação do 14º Batalhão da PMES no município.

Após o Concerto, haverá a apresentação de músicas gospel pelo músico Vinicios Vieira e banda. Vinicios, policial militar do 14º Batalhão, trará mensagens de fé e esperança através da música.

Serviço:

Evento: Concerto do Corpo Musical da Polícia Militar

Local: Praça David Gomes – Ibatiba

Data: sexta-feira – 14/06/2024

Horário: 20 horas

Último dia para realizar o cadastro do Cartão Reconstrução

Os moradores de Bom Jesus do Norte, no Caparaó, têm até esta quinta-feira (13) para realizar o cadastro do Cartão Reconstrução. Bem como, os atendimentos estão sendo realizados no CRAS do município.

Serviço:

Evento: Cadastro do Cartão Reconstrução

Local: CRAS de Bom Jesus do Norte

Data: Quinta-feira – 13/06/2024

Horário: 8:00 às 17:00

Ação Cidadã irá levar serviços para a população de Iúna

A Prefeitura de Iúna, em conjunto com secretarias municipais e outros parceiros, fará a 3ª edição da Ação Cidadã na sede do município. Nesse ínterim, a Ação Cidadã é uma iniciativa que leva diversos serviços para a população de forma gratuita.

Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, e dependendo da ação que deseja realizar, será necessário o número do NIS, cartão de vacina, certidão de nascimento e casamento, além do comprovante de residência.

Entre os serviços disponíveis estão corte de cabelo feminino, Cadastro Único para participar de benefícios sociais, cadastro nas tarifas sociais de água, esgoto e energia (CESAN e EDP), emissão de certidões (Cartório), orientação e encaminhamento aos serviços de proteção básica do CRAS e do CREAS, serviços rurais do INCRA, ITR e NAC, consulta com advogado, orientações aos agricultores (Sindicato Rural), vacinação e muito mais. Haverá também pipoca e algodão-doce para as crianças.

Confira a programação:

08h às 15h: Atendimentos nos estandes

8h30: Kung fu – Projeto Campeões do futuro, do SCFV da Criança e Adolescente.

09h30: Banda Marcial Girassol, da APAE.

10h: Coral da Escola Deolinda Amorim de Oliveira.

10h30: Projeto Tocando e Encantando, da ASSIUDES.

11h: Música ao vivo com Cici e Banda.

13h: Banca COMUTI.

13h30: Zumba do projeto Ginástica na Comunidade, da ASSIUDES.

14h: Coral dos idosos do Espaço Bem-viver.

14h30: Música ao vivo com Justino

Serviço:

Evento: Ação Cidadã

Local: Avenida Antônio Augusto de Oliveira, no bairro Ferreira Vale.

Data: sábado – 15/06/2024

Horário: 8:00 às 15:00

Irupi promove mais uma edição do “Saúde em Ação”

Irupi realizará no próximo sábado (15), mais uma edição do Projeto “Saúde em Ação”. De acordo com a Prefeitura, o evento acontecerá na Unidade de Saúde de Santa Cruz e contará com diversos serviços.

Serviços Oferecidos:

• Vacinação (Todas as vacinas);

• Testes rápidos de ISTS;

• Verificação da Pressão Arterial;

• Glicemia Capilar;

• Temperatura Corporal.

• Atendimento de Enfermagem

Serviço:

Evento: Saúde em Ação

Local: Unidade de Saúde de Santa Cruz

Data: Sábado – 15/06/2024

Horário: 8:00 às 12:00

Ibitirama promove Dia D de Vacinação contra a Poliomielite

Ibitirama, no Caparaó, irá promover na sexta-feira (14), o Dia D de Vacinação contra a Poliomielite, exclusivamente para o público alvo das crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Serviço:

Evento: Dia D de Vacinação contra a Poliomielite

Local: Sala de Vacinas, Secretaria Municipal de Saúde

Data: sexta-feira – 14/06/2024

Horário: 8:00 às 15:30

“Amunes na Estrada” fará parada em Alegre

O evento acontecerá na próxima sexta-feira, dia 14, a partir das 8h30, e todos os municípios estão convidados a participar de uma programação repleta de conteúdo informativo e participações especiais.

Assim, na edição deste ano, o projeto apresenta palestras do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) sobre “Conclusão de Mandato e Encerramento de Exercício”; sobre o Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas – o Rede Abraço; sobre Direito Eleitoral e sobre “A Força do Cooperativismo Capixaba”.

Durante o evento, também acontecem atendimentos presenciais sobre convênios e contratos de repasses com o Governo do Estado e o Governo Federal, para esclarecimento de dúvidas e informações aos gestores e suas equipes. Esses atendimentos fazem parte do projeto “AMUNES TÁ ON”.

As inscrições podem ser realizadas pelo site: www.amunes.org.br

Serviço:

Evento: Amunes na Estrada

Local: Auto Universitário Campus da UFES

Data: sexta-feira – 14/06/2024

Horário: 8:30h

