Confira a programação do Congresso Cerveja Brasil no próximo dia 26, em Vitória

Está chegando a edição Sudeste do Congresso Cerveja Brasil, promovido pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva)! O evento, com conteúdo técnico e institucional sobre o setor, será realizado no próximo dia 26 de julho, a partir de 9 horas, na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória.

O congresso faz parte do Conexão Cerveja Brasil, circuito itinerante que acontecerá mensalmente até dezembro nas cinco regiões do país e que também é composto pela 3ª Edição da Copa Cerveja Brasil e por uma festa cervejeira de divulgação dos resultados. Em Vitória, a comemoração será realizada no sábado (29), na Cervejaria Fratelli Reggiani.

“O Espírito Santo será o centro da comunidade cervejeira da região Sudeste por uma semana. Estamos trazendo para o congresso temas fundamentais como as questões tributárias, tendências de mercado, canais de venda, inovação e sustentabilidade”, afirma o presidente da Abracerva, Gilberto Tarantino.

O congresso será transmitido no canal da Abracerva no YouTube (https://www.youtube.com/c/abracerva). Para a participação presencial, as inscrições podem ser realizadas gratuitamente no link: https://bit.ly/CongressoCB2023

O presidente da Abracerva, Gilberto Tarantino.

Programação do Congresso

Na abertura do evento, Tarantino e a presidente do Sindibebidas-ES, Juliana Ronchi Reggiani, vão apresentar um panorama atual do mercado cervejeiro. Na sequência, o tributarista e consultor da Abracerva, Marcos Moraes, vai expor levantamentos inéditos realizados pela Associação com dados de mercado e capacidade instalada das artesanais e a visão da entidade sobre a Reforma Tributária.

Ainda no período da manhã será realizada uma rodada de negócios entre a eChope, rede de franquias de varejo de bebidas, e cervejas artesanais do Sudeste, com a participação do CEO da rede, Vitor Grecco Wagner. Antes do almoço, o presidente da Febracerva, Marco Falconi, e Gilberto Tarantino apresentam os paradigmas do setor a visão das duas entidades.

No início da tarde, o tributarista Marcos Moraes apresenta os argumentos da Abracerva para a criação de um CNAE específico para cervejarias artesanais e a proposta da entidade para alteração do regime de Substituição Tributária de ICMS para o segmento.

Logo após, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abra latas) irá apresentar as opções de envase e medidas de sustentabilidade para cervejarias. Na sequência, o consultor técnico da cooperativa agrária, Michel Valente Mafia, fala sobre inovações no desenvolvimento de produtos.

Encerrando a programação técnica, o presidente do Conselho Estadual de Turismo do Espírito Santo, José Olavo Medici Macedo (foto abaixo), apresenta cases de sucesso na realização de eventos cervejeiros como estratégia de vendas.

Road Show

O Conexão Cerveja Brasil é um road show que passará por todas as cinco regiões do Brasil em 2023. Os temas discutidos na edição Sudeste do Congresso em Vitória também serão abordados na edição Nordeste, a ser realizada em agosto, em Salvador e nas edições Centro-Oeste, em Brasília; Norte, em Belém, e Sul, em Curitiba. A Copa Cerveja Brasil, da mesma forma, tem suas edições regionais que já estão com inscrições abertas.

Também faz parte do Conexão Cerveja Brasil uma edição de fechamento em São Paulo com uma etapa final da Copa Cerveja Brasil reunindo todas as cervejas que ganharam medalha nas etapas regionais. Os medalhistas de ouro na final recebem inscrições gratuitas para o “World Beer Cup 2024”, um dos mais concorridos e prestigiados concurso do Mundo, nos Estados Unidos.

Em todos os locais também haverá festas de premiação, sempre abertas ao público e com muita cerveja artesanal e confraternização.

O Conexão Cerveja Brasil é uma iniciativa da Abracerva e conta com o patrocínio da eChope, Abralatas e Cooperativa Agrária e apoio da Febracerva. A edição sudeste do evento conta ainda com o apoio institucional da AICerva e do Sindibebidas-ES.

Serviço:

Congresso Cerveja Brasil edição Sudeste

Data: 26 de julho

Horário: 9h

Local: Findes — Federação das Indústrias do Espírito Santo

Av. Nossa Sra. da Penha, 2053 — Santa Lucia

Vitória — ES

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/CongressoCB2023

Transmissão: https://www.youtube.com/c/abracerva

Programação:

09h — Abertura: um panorama do mercado atual: Gilberto Tarantino (Abracerva) e Juliana Ronchi Reggiani (Sindibebidas-ES)

09h30 — A Reforma Tributária / Volume: Vendas x Capacidade, Market Share 2022: Marcos Moraes (tributarista e consultor)

11h — Rodada de Negócios — eChope & artesanais (canais de veda no varejo) Vitor Gracco Wagner, CEO e Chope

11h30 — Mesa redonda — Paradigmas do Mercado: Gilberto Tarantino (Abracerva) Marco Falcone (Febracerva)

12h- Almoço

14h — O gap entre Regimes Tributários, Geração de Empregos e a necessidade de CNAE Artesanal / Proposta Abracerva para ICMS — ST: Marcos Moraes (tributarista e consultor)

15h30 — Envases em lata e medidas sustentáveis para cervejarias: Abralatas

16h30 — Inovação no desenvolvimento de produtos: Michel Valente Mafia (Cooperativa Agrária)

17h30 — Case: eventos cervejeiros como estratégia de vendas: José Olavo Medici Macedo (Conselho Estadual de Turismo do ES)

Links para inscrições e regulamentos para as próximas etapas da 3ª Copa Cerveja Brasil:

Nordeste: https://beerawardsplatform.com/copa-cerveja-brasil

Centro-Oeste: https://beerawardsplatform.com/copa-cerveja-brasil-regiao-centro-oeste

Norte: https://beerawardsplatform.com/copa-cerveja-brasil-regiao-norte

Sul: https://beerawardsplatform.com/copa-cerveja-brasil-2023-regiao-sul

Agenda do Conexão Cerveja Brasil 2023:

Sudeste — Vitória (ES): 26 a 29 de julho

Nordeste — Salvador (BA): 16 a 20 de agosto

Centro-Oeste — Brasília (DF): 13 a 17 de setembro

Norte — Belém (PA): 18 a 22 de outubro

Sul — Curitiba (PR): 14 a 19 de novembro

Final em São Paulo: 5 a 10 de dezembro

*Com informações da Assessoria de Imprensa da Abracerva