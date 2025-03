Construção de marca política e imagem: estratégias e fundamentos

Por Darlan Campos

O cenário eleitoral é um campo complexo onde a imagem e a marca política de um candidato ou mandatário desempenham papel fundamental. Trata-se de uma tarefa estratégica que requer a gestão cuidadosa das características intrínsecas ao universo político. Mais do que simplesmente moldar a imagem, a construção da marca política demanda um planejamento meticuloso e uma compreensão profunda do propósito e identidade do político.

Costumo dizer que construir uma marca política não é uma receita de bolo; se assim fosse, seria fácil demais. Cada candidato é único, e nosso trabalho, enquanto construímos uma marca, é evidenciar pontos fortes e minimizar quaisquer ruídos indesejáveis.

A base da construção

Para compreendermos a construção da marca política, podemos fazer uma analogia com a edificação de uma casa. Assim como o proprietário escolhe cuidadosamente o terreno e planeja cada aspecto da construção, um político precisa ter clareza sobre suas verdades, ideologias e posicionamentos.

Cada declaração, conversa ou ação contribui para a construção da imagem política, tijolo por tijolo, sobre uma base sólida de verdades pessoais. Construir uma casa leva tempo, assim como construir uma imagem. É impossível começar uma casa pelo teto, assim como é impossível começar uma imagem política pela vitória nas urnas. A base importa!

A marca política: além do período eleitoral

A marca política é mais do que uma estratégia de curto prazo para as eleições. Ela é um investimento no longo prazo, uma forma de diferenciação dos demais políticos e uma representação dos valores e ideologias do político. Enquanto a eleição é conjuntural e passageira, a marca política perdura e influencia a percepção do público ao longo do tempo. É muito comum candidatos que me procuram desesperados para criar uma imagem sólida em ano eleitoral. Difícil mesmo é fazê-los entender que o trabalho que deve ser feito é muito mais profundo e analítico e requer tempo, às vezes, muito tempo.

Identidade, marca e imagem política

É fundamental diferenciar logotipo, identidade e marca política. O logotipo é apenas um dos pontos de contato da marca com o público, enquanto a marca política é mais abrangente, envolvendo cultura, valores e a essência única do candidato ou mandatário. A identidade é intrínseca, você é, não se cria identidade. A imagem política, por sua vez, é a percepção que o eleitor tem do político, podendo ser influenciada, mas nem sempre correspondendo à identidade verdadeira.

Os pilares da marca política

A marca política é como uma mesa com quatro pernas essenciais: essência, valor, autenticidade e posicionamento.

Essência : Refere-se às crenças, convicções e identidade profunda do político, representando sua essência pessoal e ideológica.

: Refere-se às crenças, convicções e identidade profunda do político, representando sua essência pessoal e ideológica. Valor : São as qualidades naturais que fortalecem a identidade do político, como eloquência, otimismo e maturidade.

: São as qualidades naturais que fortalecem a identidade do político, como eloquência, otimismo e maturidade. Autenticidade : Um político autêntico é original e único, sem imitações.

: Um político autêntico é original e único, sem imitações. Posicionamento: Diz respeito à posição ocupada na mente dos eleitores, sendo mais psicológico do que físico.

Etapas de construção da imagem política

A construção da imagem política passa por várias etapas estratégicas:

Aparência : A primeira associação que fazemos à marca é visual, sendo a imagem uma parte crucial. A boa aparência, que vai além do físico, transmite credibilidade e empatia.

: A primeira associação que fazemos à marca é visual, sendo a imagem uma parte crucial. A boa aparência, que vai além do físico, transmite credibilidade e empatia. Cores : A psicologia das cores desempenha um papel importante na construção da imagem política, transmitindo mensagens específicas e relacionando-se com o eleitorado.

: A psicologia das cores desempenha um papel importante na construção da imagem política, transmitindo mensagens específicas e relacionando-se com o eleitorado. Comunicação: Analisando a comunicação verbal, não verbal, online e offline do político para garantir coerência e clareza na transmissão da mensagem.

Comportamento: Ações, atitudes e interações sociais que definem a credibilidade do político. Um comportamento coerente e autêntico é essencial para conquistar a confiança do eleitorado.

Estratégias para construir a imagem política

Ao planejar a construção da imagem política, algumas estratégias podem ser adotadas:

Ajuste de imagem : Para uma campanha eleitoral, é possível fazer ajustes na imagem do político, mas sem alterações bruscas que prejudiquem a marca a longo prazo.

: Para uma campanha eleitoral, é possível fazer ajustes na imagem do político, mas sem alterações bruscas que prejudiquem a marca a longo prazo. Psicologia das cores : A escolha das cores deve ser coerente com a mensagem que o político deseja transmitir, considerando as associações psicológicas e culturais delas.

: A escolha das cores deve ser coerente com a mensagem que o político deseja transmitir, considerando as associações psicológicas e culturais delas. Comunicação efetiva : Considerando que 80% da comunicação é não verbal, é crucial analisar como o político se comunica em diferentes contextos e adaptar a mensagem para ser compreendida pelo eleitorado.

: Considerando que 80% da comunicação é não verbal, é crucial analisar como o político se comunica em diferentes contextos e adaptar a mensagem para ser compreendida pelo eleitorado. Coerência de Comportamento: Um político deve agir conforme o que prega, mantendo uma postura coerente que sustente sua credibilidade a longo prazo.

Conclusão

A construção de marca política e imagem é um processo complexo que envolve planejamento estratégico, autenticidade e coerência. Cada aspecto, desde a essência e valores do político até a escolha das cores e comportamento, contribui para a percepção que o eleitorado terá. É um investimento no longo prazo, uma construção lenta e, por vezes, dolorosa, que identifica a identidade política e molda como o candidato ou mandatário é percebido pela sociedade.

Assim, ao entender e gerir esses aspectos com cuidado, um político pode construir uma marca sólida e duradoura, capaz de se destacar em um cenário político cada vez mais competitivo e exigente. Esta tarefa demanda não apenas habilidades técnicas e estratégicas, mas também uma profunda compreensão dos valores e ideais que fundamentam a atuação política. É uma jornada na qual cada decisão, cada discurso e cada interação com o público são peças de um quebra-cabeça complexo, cujo resultado é a imagem política que ecoa na mente e nas escolhas dos eleitores.

Portanto, a construção dessa marca é um compromisso contínuo, exigindo reflexão constante e ajustes conforme as circunstâncias e desafios políticos se apresentam. É, em última análise, um processo de autoconhecimento e conexão com a sociedade que se estende além das urnas, permeando o cotidiano e a trajetória de um político dedicado à construção de um legado político significativo e impactante.

** Darlan Campos é consultor em marketing político, escritor e professor. Diretor executivo da República Marketing Político (http://www.republicamarketingpolitico.com.br ) e estrategista-chefe com ampla experiência em mandatos e campanhas eleitorais. Atuou diretamente na comunicação e posicionamento de prefeitos, governadores e parlamentares. Professor do RenovaBR, membro fundador do CAMP e autor de livros sobre estratégia eleitoral e marketing político. Destaca-se na construção de narrativas e fortalecimento de lideranças emergentes.

