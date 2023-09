Cortejado pelo PSB, prefeito de Mimoso pode abrir mão de reeleição

Por: Flavio Cirilo

O prefeito do município de Mimoso do Sul, Peter Costa, até então do Republicanos, está sendo cortejado pelo PSB do governador Renato Casagrande. Nesta semana, ele teve um encontro com o chefe do Poder Executivo do Espírito Santo.

“Bate-papo político e também sobre uns investimentos para o município. A pauta foi recurso para vários calçamentos. Breve anunciaremos os que foram liberados”, revelou.

De malas prontas?

Apesar de ainda não ter nada oficializado, o prefeito não descarta uma possível migração do Republicanos para a legenda de Casagrande.

“Tem possibilidade sim, teve o convite, mas nada certo!”, explica Peter.

Fato curioso

Outro fato curioso que tem movimentado a política em Mimoso, é a possibilidade de Peter não participar do pleito eleitoral em 2024, mesmo estando apto para buscar uma reeleição e com a “máquina administrativa” na mão.

“Não sei se sou candidato a reeleição ainda não. Até dezembro vou tomar essa decisão. Provavelmente sim. Não sou pré-candidato ainda, é uma coisa incerta”, afirmou o prefeito de Mimoso do Sul à Coluna Bastidor.

Insatisfação com o Republicanos?

Ao ser questionado se o motivo da desistência a reeleição era alguma insatisfação com o seu atual partido, o Republicanos, Peter desconversou e garantiu que a legenda o deixou “à vontade para escolher outro partido ou permanecer”.

