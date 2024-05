Cruzeiro é o melhor para Cássio?

Por Jonathan Gonçalves

No momento, Cássio depende apenas da liberação do Corinthians para assinar com o Cruzeiro. O goleiro de 36 anos, ídolo do Corinthians, é um dos únicos “líderes” que restaram no elenco alvinegro.

Cássio já reforçou sua vontade de deixar o Corinthians. Porém, o Timão ainda quer o goleiro, que mesmo na reserva, seria um tipo de líder no elenco, inclusive para os mais jovens.

O Corinthians já decidiu que o melhor para o clube seria a permanência de Cássio. Assim, oferecendo mais dois anos de contrato para o atleta. Mas, enquanto ao goleiro? Em uma relação de tanto tempo, como é a de Cássio e Corinthians, deve-se analisar e entender os dois lados.

O que é melhor para Cássio?

Hoje, o goleiro soma cinco jogos seguidos como reserva no Corinthians, indo para o sexto, no confronto desta terça-feira (14), contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana. Segundo o próprio, sua permanência no elenco colocaria ainda mais pressão no jovem Carlos Miguel, goleiro titular do Timão.

Com a saída de outros “medalhões” em 2023, a pressão em 2024 ficou ainda maior para o goleiro, que reclama constantemente sobre. Todos esses fatores não poderiam levar a outra coisa, se não o desgaste do atleta.

Uma saída do atleta não seria ingratidão, muito pelo contrario. Cássio aguentou muito tempo, nessa bagunça que vem sendo o Corinthians nos últimos anos. O jogador está desde 2011 no clube, e sai com 712 partidas e nove títulos conquistados.

O pedido de rescisão imediata do goleiro não pode ser vista com olhos ruins. Tudo tem um fim nessa vida, e aparentemente, Cássio e Corinthians vão seguir caminhos distintos a partir deste ano. Contudo, o goleiro saí pela porta da frente, deixando um legado incrível para trás.

Bom para o Cruzeiro?

Cruzeiro e Cássio, um desenrolar simples e objetivo. A Raposa precisa de um goleiro e um líder, Cássio precisa de um novo clube, respirar novos ares. Essa parceria entre clube e atleta, aparentemente, renderá bons frutos para ambos.

