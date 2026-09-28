Da Serra ao Caparaó: entenda o que fez Vandinho “furar a bolha” e ser o candidato de prefeitos além do seu reduto eleitoral

Uma eleição termina, outra começa e muitas promessas ficam pelo caminho. Relação política, porém, é outra coisa. Quando construída ao longo dos anos, com presença nos municípios e articulação de recursos, ela pode sobreviver a diferentes ciclos eleitorais. É nessa diferença que está uma das características mais interessantes da trajetória do candidato a deputado estadual Vandinho Leite.

Deputado estadual pelo MDB, Vandinho chega à eleição de 2026 com uma estrutura política que ultrapassa os limites da Serra, município que é considerado o seu principal reduto eleitoral e onde começou a sua atuação na vida pública. E é justamente essa capacidade de expansão para diferentes regiões do Espírito Santo que chama atenção. Nesse período, o parlamentar aproximou o mandato de prefeitos, vereadores, lideranças locais e comunidades do interior.

Confiança dos prefeitos

Não se trata apenas de ampliar o mapa eleitoral. Há uma diferença importante entre aparecer em um município durante uma campanha e construir, ao longo dos anos, uma relação política baseada em entregas concretas.

Na política municipal, prefeitos e vereadores precisam responder diariamente a problemas como uma estrada rural, uma ponte, uma escola, uma máquina para atender produtores, uma obra de infraestrutura ou um espaço esportivo.

Quando um deputado consegue participar da solução desses problemas, cria-se uma relação que vai além do discurso eleitoral. É aí que está uma das explicações para a aproximação e o apoio de prefeitos de diferentes regiões ao mandato de Vandinho como deputado estadual.

Não significa que obras ou recursos determinem votos. Não determinam. Também não significa que uma articulação política garanta resultado eleitoral. Não garante. Mas ajuda a construir confiança.

E, em política, confiança é um ativo que não aparece necessariamente em uma pesquisa de intenção de voto, mas pode ser percebido na quantidade de portas abertas, na disposição de prefeitos e vereadores em manter diálogo e querer a reeleição ou permanência de determinado parlamentar no Poder Legislativo capixaba.

Articulações que resolvem problemas

Como secretário estadual de esporte, Vandinho Leite articulou investimentos na estrutura esportiva de diversos municípios capixabas. Levantamento do Governo do Estado aponta mais de 300 campos do programa Bom de Bola, além de investimentos em equipamentos esportivos destinados a municípios da Grande Vitória e do interior.

Além disso, outras entregas que ajudaram a resolver problemas reais das cidades capixabas também foram feitas durante o mandato do parlamentar.

São Roque do Canaã é um exemplo. O mandato do deputado Vandinho Leite articulou cerca de R$ 8,2 milhões para a Barragem São Dalmácio, além da destinação de equipamentos agrícolas para associações locais.

Essa presença também ganhou dimensão no Caparaó. Em Ibatiba, o mandato do deputado contribuiu com investimentos de aproximadamente R$ 25,2 milhões em sete grandes obras, entre elas investimentos em escolas e obras de contenção. Já em Irupi, aparecem a entrega de um caminhão-prancha para o transporte de máquinas pesadas e articulações voltadas à mobilidade rural.

Em Iúna, são citados recursos para pavimentação e ações relacionadas à dragagem do rio. No município de Alegre, uma retroescavadeira. Em Piúma, um caminhão truck com caçamba basculante passou a reforçar os serviços de infraestrutura.

Na cidade de Brejetuba, destaca-se a articulação para quatro novas pontes. E, em São José do Calçado, a atuação também é associada a investimentos no esporte e à aquisição de materiais para atividades esportivas.

O deputado de todos

Nesse contexto, Vandinho deixou de ser apenas um nome associado à Serra e já pode ser, certamente, considerado o deputado estadual não só da Grande Vitória, mas também do Caparaó, do Norte ao Sul do Espírito Santo.

Isso não significa que tenha deixado de depender de seu reduto histórico. Muito pelo contrário. A Serra continua sendo uma parte central de sua trajetória. A diferença é que, agora, existe algo além dela.

No fim das contas, “furar a bolha” na política não significa simplesmente conquistar espaço em uma região diferente. Significa conseguir fazer com que lideranças de outros territórios enxerguem valor na relação com aquele mandato, e isso Vandinho Leite conseguiu.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui