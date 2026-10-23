De abandonada na rodovia a dona do pedaço: conheça Pretinha, a primeira estrela do Meu Pet Aqui

A coluna MEU PET AQUI acaba de nascer e já chega trazendo aquela dose de emoção e amor incondicional que só os animais conseguem nos dar. Para inaugurar esse espaço dedicado aos nossos companheiros de quatro patas no Sul do Estado, recebemos de Jerônimo Monteiro uma linda história de resgate que transformou a vida de uma família.

No Sítio São Bento, a rotina sempre foi marcada por uma triste realidade comum em muitas áreas rurais: o abandono de animais. A família do jovem Enzo Moraes Bittencourt nunca teve a oportunidade de ir a um pet shop escolher um cachorro. O destino sempre se encarregou de colocar no caminho deles aqueles que foram deixados para trás.

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Há três anos, a história se repetiu. Uma filhotinha foi cruelmente jogada às margens da Rodovia Alicio Franco, praticamente sem chances de sobreviver. Mas a sorte daquela cachorrinha mudou quando Enzo, voltando da escola, a viu abandonada. O coração falou mais alto e ele não hesitou: recolheu a pequena e a levou para casa.

Ali nascia a história da Pretinha

Hoje, aos 3 anos, a vira-lata é sinônimo de amor, companheirismo e fidelidade absoluta. E as novidades para ela não param: a família, representada pelo carinho da Chrys Moraes, que compartilhou essa história com a gente, está de mudança para uma casa nova. Um lugar ainda mais arejado e espaçoso, perfeito para a Pretinha correr, brincar e aproveitar a segunda chance que a vida lhe deu.

FICHA DO PET

Nome: Pretinha

Pretinha Idade: 3 anos

3 anos Raça: SRD (A famosa e amada Vira-lata)

SRD (A famosa e amada Vira-lata) Tutor: Enzo Moraes Bittencourt

Enzo Moraes Bittencourt Cidade: Jerônimo Monteiro (Sítio São Bento)

Como participar

Quer ver o seu melhor amigo brilhando no AQUINOTICIAS.COM? A coluna MEU PET AQUI é o espaço dele! Envie a história do seu animalzinho, junto com o nome, idade, cidade e as melhores fotos para o nosso WhatsApp (clique aqui). Ele pode ser a próxima estrela da nossa região e ainda ganhar um brinde escluxivo da ATACA PET.

• Fotos: Fotos do seu pet (pode ser apenas ele ou uma fotos do pet juntamente com os donos).

• Dados do Pet: Nome, idade e raça.

• Localização: Cidade onde residem.

• Os Donos: Nome dos tutores.

• WhatsApp: (clique aqui).

• A História: Uma breve informação, curiosidade ou um relato especial que mostre todo o seu amor, cuidado e a ligação que têm com o animal.