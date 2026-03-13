De Guaçuí para Brasília: Valmir entra na disputa por vaga para deputado federal

A baixa representatividade, ou nenhuma, da região Sul e do Caparaó no Congresso Nacional tem motivado diversas lideranças a se apresentarem como opções para essas eleições de 2026. Entre os nomes que vêm sendo cotados está o do vereador de Guaçuí e pré-candidato a deputado federal Valmir Santiago (Progressistas).

Mais do que uma candidatura individual, o movimento pode ser interpretado como parte de uma tentativa de ampliar a voz política de municípios do Sul capixaba que, historicamente, têm pouca presença nas grandes decisões tomadas em Brasília.

Valmir Santiago não surge do nada no cenário político local. Ainda que em escala municipal, ele construiu uma trajetória sólida na militância política e no serviço público. A sua atuação começou na década de 1980, período em que passou a participar das articulações políticas em Guaçuí.

“Eu milito na política desde 1982. Naquela época, com o falecimento de Luís Molinho, em 1996 fui candidato a vereador e obtive 98 votos, mas não consegui me eleger. Faltou pouco para atingirmos o objetivo”, explicou.

Embora a primeira tentativa eleitoral não tenha resultado em vitória, o tempo acabou consolidando sua presença no cenário político da cidade. Um dos episódios que mais marcou a carreira pública de Valmir Santiago foi sua passagem pela Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, entre 2014 e 2015. Naquele período, o hospital enfrentava dificuldades financeiras graves e corria risco de interrupção dos serviços.

“Fui provedor da Santa Casa em 2014 e 2015. Foi um período muito difícil. A Santa Casa enfrentava muitas dificuldades e estava praticamente no ponto de fechar. Mas, com o apoio de amigos, políticos e pessoas interessadas no bem da saúde de Guaçuí, conseguimos reverter a situação”, afirma o vereador.

A gestão de uma instituição filantrópica na área da saúde depende fortemente de recursos públicos, convênios e articulação política. Nesse contexto, Valmir Santiago se destacou como presidente da Santa Casa, o que contribuiu para associar sua imagem à defesa da saúde pública.

“Viramos aquela chave naquele momento, em 2014 e 2015, e de lá para cá a Santa Casa passou por mudanças e hoje se encontra em um momento positivo”, lembra.

Posteriormente, Valmir Santiago retornou à disputa eleitoral municipal e conseguiu se eleger vereador. Desde então, sua votação tem apresentado crescimento progressivo, o que reforça sua base política em Guaçuí e o credencia para alçar voos mais altos.

“Posteriormente voltei a disputar a eleição em 2016, quando fui eleito com 349 votos. Na eleição seguinte, em 2020, obteve 449 votos. Na terceira eleição, alcancei 599 votos. A votação demonstra que a população acredita e tem demonstrado satisfação”, destaca Valmir, que ainda foi leito como presidente da Câmara de Guaçuí para o biênio 2023-2025, onde teve as contas aprovadas sem ressalvas.

A principal bandeira defendida por Valmir Santiago ao longo da carreira tem sido a saúde pública. Para ele, apesar dos investimentos que foram viabilizados através do seu mandato na Câmara de Vereadores, o segmento ainda carece de uma atenção maior, sobretudo, do Governo Federal.

“Minha principal bandeira sempre foi a saúde do município. Quando você fortalece a saúde de Guaçuí, automaticamente está valorizando a saúde de toda a região do Caparaó. Depois do Hospital Evangélico, o hospital mais importante para os doze municípios do Caparaó é a Santa Casa de Guaçuí”, afirma o pré-candidato.

A viabilidade eleitoral de um projeto como esse dependerá de fatores complexos: alianças partidárias, unidade regional e capacidade de ampliar a base eleitoral para além de Guaçuí. Ainda assim, o debate que surge a partir dessa pré-candidatura é legítimo.

Afinal, a política capixaba historicamente concentra grande parte de suas lideranças em regiões metropolitanas ou economicamente mais fortes. Se o Caparaó deseja maior protagonismo nas decisões nacionais, inevitavelmente precisará apostar em nomes capazes de levar essa pauta para o debate eleitoral. E é justamente nesse espaço que a possível candidatura de Valmir Santiago tenta se posicionar.

“Sempre fizemos o possível. Fui o vereador que mais destinou emendas e recursos públicos para o Hospital de Guaçuí, por meio de deputados estaduais, deputados federais e senadores. Com o apoio de deputados estaduais, federais e senadores, e com a população acreditando que a região pode ter um deputado federal, todos sairão ganhando”, destaca Valmir.