Por Ricardo Lemos

Andar por aí, a esmo, saber sequer de si mesmo. Errar, de errante, com ERRE maiúsculo, corpo presente, alma distante; disperso e consonante com o Universo inconstante. Avante!

“O poeta é um fingidor.

Finge tão completamente,

Que chega a fingir que é dor

A dor que deveras sente.”

Seu Pessoa, dá licença…

Meu respeito e admiração,

Mas discordo, com seu perdão:

Se é pra me dar ao trabalho,

Vou me fingir de agasalho

A ver se aqueço um coração.

De poeta, como tu, não tenho.

Tampouco o sonho algum dia,

Mas com com amor e com empenho

Trato de desfranzir o cenho

E sigo fingindo alegria.

Quem sabe não contagia?!

—

“Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço.”

No mau caminho

Mas a caminho do Bem

Faço, mas não desejo

Mal a ninguém

O quanto me dôo

O quanto me dói

Nem super vilão

Nem herói

AMAR

Como sói

—

Talvez você não comungue,

Mas segundo Carlos Gustavo,

O Jung

A cada pessoa que morre

Morre junto

Um pouco de mim.

Pergunto

Se há algum empecilho

Para que,

A cada pessoa que mata,

Não seja eu também

A puxar esse gatilho.

Será que sim?!

** Ricardo Lemos é escritor, poeta, músico, compositor; especialista em generalidades, ativista da causa animal e humana e atua há 30 anos no comércio exterior de rochas ornamentais.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM