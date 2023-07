Deputado Estadual Vandinho Leite visita Calçado

O deputado estadual Vandinho Leite esteve em São José do Calçado, na região do Caparaó. Ele se encontrou com o prefeito Cuíca e participou de uma reunião com secretários municipais e diretores do Hospital Estadual São José. No encontro, foram apresentadas as demandas da instituição, ao deputado. E, após a reunião, o prefeito apresentou, ao deputado, todas as obras que estão sendo realizadas no município, como a construção da APAE e o desassoreamento do Rio Calçado. “São muitas transformações acontecendo no município e quero parabenizar o prefeito e sua equipe pela excelente administração”, enfatizou o deputado.

Vandinho Leite conversou sobre hospital

Segundo o diretor do Hospital São José, Leônidas Vieira, a reunião aconteceu a convite do deputado, para conhecer as necessidades da instituição de saúde. “O nosso hospital é referência na região do Caparaó e nós temos certeza que o deputado se sensibilizou e irá levar nossas demandas à Secretaria Estadual de Saúde e ao governador Renato Casagrande, que tem sido um grande parceiro de todos os municípios, principalmente, de São José do Calçado”, disse. “Temos certeza que, com o apoio do Governo do Estado, todo o sul do Estado será beneficiado e, até o fim de 2026, muitas transformações ainda acontecerão”, completou o diretor.

Ibatiba realiza consulta pública para Orçamento 2024

A população de Ibatiba vai poder dar suas sugestões para a elaboração do Orçamento Municipal para 2024. O município está disponibilizando um link na Bio de seu Istagram. Acessando a página oficial, a pessoa deverá clica em Consulta Orçamento Participativo 2024 e responder ao questionário. O objetivo é que a população discuta e decida sobre o orçamento e as políticas públicas.

Estímulo ao empreendedorismo em Calçado

Na manhã de quarta-feira (19), no auditório da Prefeitura de São José do Calçado, foi feita a homologação do resultado da auto-avaliação do Índice de Estímulo ao Empreendedorismo do município. Estava presente o representante regional do Sebrae/ES, Marton Arpad, e colaboradores da administração municipal. E, segundo a consultora do Sebrae/ES, Fabiana Melo, houve uma evolução de 150%. “Saímos de um índice inicial de 2,6, em uma escala de 10, e partimos para 6,5”, revelou. “O município fez bem o dever de casa, trabalhou muito bem a questão da regulamentação das legislações e dos procedimentos administrativos, para tornar São José do Calçado uma cidade mais empreendedora, atrair novos negócios e provocar o dinamismo na economia local”, completou.