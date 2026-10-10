Deputado federal mais votado da Federação União-Progressista mantém apoio a Ricardo

Uma das lideranças mais mais destacadas da Federação União-Progressista nas eleições 2026 no Espírito Santo veio a público declarar apoio ao governador e candidato a reeleição Ricardo Ferraço (MDB).

Trata-se do deputado estadual e deputado federal eleito, com 110.675 votos, Dr. Bruno Resende (União Brasil). Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que o parlamentar é o mais votado dentro do seu partido e está entre os três candidatos à Câmara Federal que mais receberam votos no Estado.

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A declaração de apoio vem após a divulgação de uma foto dos presidentes dos partidos Progressista e União Brasil, deputado federal Da Vitória e deputado estadual Marcelo Santos, respectivamente, em conversa com o ex-prefeito de Vitória e candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Até o momento, não houve um pronunciamento oficial da Federação União-Progressista no estado. No nacional, a orientação é de que o apoio da sigla seja para o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), que no Espírito Santo, já declarou apoio ao candidato Pazolini.

Apesar da suspeita de “debandada” dos caciques estaduais da federação, Dr. Bruno prefeiriu afastar qualquer rumor de que ele, apesar de ser filiado ao aprtido, esteja deixando a aliança construída com o governador.

Em vídeo na rede social ele falou dos avanços que o estado teve na gestão do ex-governador e senador eleito Renato Casagrande e que tiveram o DNA de Ricardo Ferraço, sobretudo na área da saúde.

“Eu quero falar com você sobre coerência e gratidão. Construímos a maior rede de saúde do Brasil. Ampliamos a oncologia de norte a sul. Estamos fazendo o Hospital de Câncer em Cachoeiro. Estamos construindo o Complexo Norte em São Mateus. Vamos construir um grande hospital em Colatina, o novo Sílvio Avidos”, resalta Dr. Bruno.