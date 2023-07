Desafio no ar

Por Leandro Mazzini

Presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o veterano jornalista Hélio Doyle vai tocar uma migração fundamental para salvar o canal de TV da estatal da pecha de noticiário político direcionado. A dissociação dos canais – Canal Gov e TV Brasil – dará a chance à EBC de elevar a TV Brasil, em alguns anos, ao patamar das atuais concorrentes no que concerne ao conteúdo didático cultural e educacional. E as produtoras de audiovisual comemoram, após o forte baque da pandemia. Abre-se a oportunidade de grandes negócios com venda de conteúdo para a nova TV. O desafio está no ar. “A existência do Canal Gov, com cobertura total do Executivo, é fundamental para fortalecer a TV Brasil, uma emissora pública voltada para a informação, a cultura, a arte e à promoção da cidadania e dos valores democráticos”

No seu bolso

A 2ª etapa da Reforma Tributária deve incorporar uma cláusula sobre a taxação do lucro obtido fora do País. A Medida Provisória 1.171/2023 estabelece que a pessoa física residente no Brasil computará a tributação a partir de 1º de janeiro de 2024. Para que a MP seja convertida em lei ela precisa ser votada até o início de setembro.

Plantando..

Diferentes entidades do agronegócio brasileiro têm pedido a seus expoentes no Congresso Nacional para levar dados positivos e perspectivas de seus bilhões – com retorno social e na economia – ao presidente Lula da Silva e ao ministro Fernando Haddad, a fim de convencê-los em projetos grandiosos de subsídios vindouros. É uma tentativa de minorar o impacto que vem aí com os novos índices tributários.

Bahia voa

Meses atrás, a Secretaria de Turismo do Governo da Bahia vislumbrou uma oportunidade com o verão europeu e apostou no turismo dos países do leste do velho continente. Agora, Salvador vai receber voos de Varsóvia, da Polônia. Estimam-se milhares de turistas de quase 10 países da região desembarcando nas praias baianas. Para citar outro exemplo, apenas Porto Seguro está recebendo 28 voos diários em Julho.

Jovens inspiram…

Ativista contra o trabalho infantil que foi garçom na infância. Liderança indígena, única brasileira a discursar na COP 26. Cientista ambiental premiada internacionalmente. Os jovens Felipe Caetano (CE), Txai Suruí (RO) e Aira Beatriz (AP) serão homenageados na edição Jovens do Gente Que Inspira, em 1º de agosto. Concedida pelo TST, a condecoração destaca personalidades que geram transformação social. O Nobel da Paz de 2014 Kailash Satyarthi garantiu presença para incentivar a turma.

Polícia trabalhista

O governo decidiu intensificar a fiscalização trabalhista. E reservou 900 das 5 mil vagas que serão abertas em concurso público a ser feito no próximo ano para o cargo de auditor fiscal do trabalho. O presidente Lula da Silva se assustou com as 2.500 mortes de trabalhadores por ano causadas por acidente no trabalho. Dos 3.600 postos de auditor previsto em lei, apenas metade está ocupada.

ESPLANADEIRA

# O arista Nárcelio Grud lançou biblioteca e brinquedoteca em Fortaleza feitas em compactadores de lixo. # LSH Hotel lança menu temático para o filma da Barbie. # Fast Escova fecha parceria com o influenciador Felipe Theodoro. # Levantamento da Vixtra indica crescimento nas importações feitas por site de compras. # Evento ’20 anos do Código Civil’ recebe o professor da Escola Paulista de Direito Flávio Tartuce. # NBA e Chilli Beans apresentam parceria e coleção de óculos inéditas.