Desculpas do 8 de janeiro

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

Barato e perigoso

A queda do helicóptero Robinson R44 em São Paulo deixou um alerta para o mercado: fetiche dos novos ricos brasileiros há anos, os helicópteros modelo Robinson são tão baratos quanto “perigosos” – a despeito da estrutura mais simples, o motor a pistão exige alta qualificação dos pilotos. O que nem sempre é verificado por quem compra ou opera. Basta um passeio pelos registros de acidentes dos modelos Robinson no País. Os dados são oficiais, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa: de 2004 até 2024, foram impressionantes 327 registros de acidentes e incidentes com os modelos R22, R44 e R66 – desde falhas mecânicas ou pouso forçado, até as noticiadas quedas com vítimas fatais. De 2004 a 2014 – um levantamento feito por este colunista há 10 anos – foram 97 registros no Cenipa. De 2014 até este janeiro, mais 139 acidentes e incidentes.

Até dona Janja

O presidente Lula da Silva não engoliu as desculpas de Arthur Lira para se ausentar das cerimônias do 8 de Janeiro. Até dona Janja da Silva o criticou. No Palácio, o que se ouviu é que o presidente da Câmara – um dos que mais recorrem aos jatos da FAB para visitar reduto no fim de semana – poderia ter feito um bate-e-volta Maceió-Brasília.

Afago ao agro sulista

Ministro da Agricultura, o senador licenciado Carlos Fávaro (PSD-MT) é o foco de projeto do Palácio para o mando do Senado em 2025. Fávaro e o presidente Lula da Silva tiveram conversa dias atrás Lula pediu que ele retorne ao Senado para ser vice na chapa de Davi Alcoumbre (União-AP). O substituto de Fávaro no Ministério pode ser indicado pela bancada do Paraná (também forte no agro) e pelo governador Ratinho Junior.

Acarajé político

O empreiteiro Mauro Prates, primo do deputado Leo Prates (PDT-BA), ofereceu no final do ano banquete em sua mansão na Praia do Forte para o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e para ACM Neto. Prates não economizou para agradar os políticos. Tudo para reaproximação depois do mal-estar quando Prates disse que foi o grande financiador do PT no Estado.

Conta a granel

Nervoso com ausência de Arthur Lira na cerimônia do 8 de Janeiro no Congresso, e magoado com a relação política, Lula suspendeu as nomeações de pedidos do presidente da Câmara e Centrão para sete vice-presidências da Caixa. A conta vem a granel, para os dois lados, contam deputados.

Chaveco com Tarcísio

Vai bater desespero em Jair Bolsonaro quando souber que Gilberto Kassab faz gestão discreta para levar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o PSD lulista.

ESPLANADEIRA

# Grupo Orizon doa créditos de carbono para compensar emissões do festival Universo Spanta 2024. # Brasília recebe dia 28 primeira Marcha Trans do Brasil. # Estado do Rio encerra 2023 com menor número de mortes violentas em 34 anos. # Hermano Barros Tercius é escolhido como novo Secretário de Telecomunicações do MCom. # DPU e Embaixada da França trocam experiências sobre proteção à população LGBTQIA+. # Boletim da Conab prevê aumento de 5,5% na produção de café para 2024.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM