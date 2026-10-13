Desempenho das urnas em 2026 aponta Wanderley Moraes competitivo para 2028 em Guaçuí

O ex-vereador de Guaçuí Wanderley Moraes (União) está entre os deputados estaduais que, embora não tenham sido eleitos, saíram com saldo positivo das eleições 2026.

Há quem diga até que é saldo suficiente para ser colocado como forte candidato para a disputa do comando da Prefeitura de Guaçuí nas eleições de 2028.

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Dos 6.704 votos obtidos no total, 4.055 votos foram conquistados no seu reduto eleitoral, ou seja, na cidade de Guaçuí.

Além da votação expressiva, o ex-vereador também tem um deputado federal eleito para chamar de seu, o que dá a ele ainda mais força para uma potencial candidatura ao comando do Poder Executivo municipal.

O ex-vereador fez dobradinha com o deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), que terminou as eleições entre os três candidatos a deputado federal mais votados no Espírito Santo, com mais de 110 mil votos. A parceria com Wanderley rendeu ao médico 3.029 votos somente em Guaçuí.

É bem verdade que ainda é cedo para traçar qualquer panorama para as eleições de 2028. Entretanto, é comum no meio político usar as eleições que antecedem o pleito eleitoral nos municípios como um termômetro.

Portanto, levando em consideração essa máxima, é possível afirmar que Wanderley desponta como um pré-candidato a prefeito de Guaçuí bastante competitivo.