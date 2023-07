Dia Internacional da Lua! Saiba como ela governa suas emoções

Por Rafaela Luiz, astróloga e taróloga

A Lua, que sempre representou mistério e romance, na astrologia representa o feminino e as emoções. E hoje, 20 de julho, especialmente, comemora-se o Dia Internacional da Lua. Por isso, separei algumas informações importantes sobre esse satélite natural e como ele influencia diretamente em nossas vidas.

A posição da Lua no momento do seu nascimento pode revelar aspectos importantes das suas emoções, principalmente, em como somos afetados pela vida (no sentido de afetos, mesmo) e o que representa, para cada um de nós, segurança afetiva.

Ela governa nossas reações emocionais, intuição e instintos, nos ajudando a entender melhor como lidamos com os desafios da vida cotidiana.

Além disso, a Lua com suas fases influencia os ciclos naturais e os ritmos da terra, incluindo as marés do oceano e até mesmo a agricultura. Muitas culturas antigas também a associam a divindades e crenças espirituais profundas.

Em geral, temos as seguintes características da Lua nos signos de mesmo elemento:

Para quem tem a Lua em signos de terra (Touro, Virgem e Capricórnio), a segurança afetiva depende da segurança material. Se a vida cotidiana, ou seja, finanças, trabalho e rotina estão desordenados, as emoções também se desordenam.

São pessoas que levam um tempo maior para processar situações que as afetam emocionalmente, então ‘parecem’ mais frias. Isso porque no momento em que algo drástico está acontecendo, elas ainda estão processando. Não são do drama e detestam joguinhos de conquista.

Já os que têm a Lua em signos de água (Câncer, Peixes e Escorpião), a segurança afetiva depende da afirmação constante das pessoas que ama. É a pessoa que precisa de demonstrações de afeto (cada um na sua linguagem, mas precisam).

São as mais afetadas pelas situações da vida, as que precisam de mais suporte na hora das crises, mas, também, as mais ligadas a arte como ferramenta terapêutica e também as mais intuitivas.

As que têm a Lua em signos de fogo (Áries, Leão e Sagitário), são mais confiantes e otimistas quanto às emoções. A segurança afetiva dessas pessoas depende mais delas mesmas e não das condições ao redor.

Expressam constantemente suas emoções (mesmo que de forma discreta) e, por isso, são pessoas mais fáceis de serem ‘lidas’ por outras pessoas ao redor. Assim como o fogo, é difícil conter o que está sentido – se é raiva ou paixão – o destinatário daquele sentimento VAI NOTAR rsrs.

E, por último, mas não menos importante, para quem tem a Lua em signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário), a segurança afetiva depende diretamente da sua condição mental. São alegres e expansivos – o que pensam e o que sentem é praticamente a mesma coisa: o campo das ideias é, também, o campo do coração – e, por isso, são pessoas que não conseguem esconder o que sentem e pensam.

Siga-me nas redes

Instagram @mercuriona11

Youtube Mercúrio na 11

Spotify Mercúrio na 11

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo sem prévia autorização do autor da obra.