DOENTE, EU?!?!

Por Ricardo Lemos

Atenção!

Avisando antes, porque disclaimer no rodapé é uma temeridade imensa. Pouca gente lê até o final.

O diálogo reproduzido abaixo é totalmente fictício, retratando personagens, nomes e situações inventados.

A rigor, trata-se, portanto, de um diálogo produzido.

Contém ironia…

Um casal longevo, pacato e normal, sentados na sala após o jantar, folheando um jornal, zapeando a esmo na tv (se fossem smartphones à mão, essa história provavelmente terminaria aqui).

Alberto e Zuleide.

Alberto Júnior acabou de comunicar que é gay.

Longo silêncio…

ELA: O que foi, Alberto?! Desembucha…

ELE: O Júnior…

ELA: O que tem o Júnior?!

ELE: Nada contra, pelo amor de Deus!…

Mas, sei lá…

Imaginar meu filho “tendo relações” com ouros caras…

Não entra na minha cabeça…

ELA: Pois a Marina é hétero, casada…

Por acaso você fica imaginando sua filha transado com o Robertinho, Alberto?!?!

Hein?!

ELE: Claro que não, Zuleide!!!

Cruz credo!

Eu lá sou algum doente?

ELA: Então, Alberto!…

ELE: Então o quê, Zuleide?…

ELA: Vai tomar no cu, Alberto!…

** Ricardo Lemos é escritor, poeta, músico, compositor; especialista em generalidades, ativista da causa animal e humana e atua há 30 anos no comércio exterior de rochas ornamentais.

