“E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, Ele descansou.”

Por Ricardo Lemos

Tendo já criado homem e mulher, da forma que tenha sido, acredito que o descanso tenha durado bem pouco.

Foi piscar o olho e começou a confusão, fruto proibido, irmão matando irmão e nunca mais teve sossego o Criador, com infinitos aimeudeses, queixas, manipulações, distorções e os mais criativos exercícios filosóficos para justificar as mais absurdas atrocidades cometidas justamente em nome de quem?!

Deus, “a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas”, o Grande Arquiteto do Universo, o Pai, o Senhor.

Portanto, Deus e descanso nunca me soaram adequados na mesma frase; não orna.

Sua Obra estava pronta. Concluída. Justa e Perfeita. Do Universo, falamos, não venha aqui nenhum irmão meu se sentir na condição de ápice da Criação, queridinhos do Pai, etc, pois o Onisciente já sabia de antemão todas as cagadas que faríamos e ainda faremos, nesse exercício imbecil que vimos empreendendo, desde que o mundo é mundo, de usá-lo como instrumento de poder e dominação, terror e medo, construindo deuses a nossa imagem e semelhança sempre que convém.

Obra pronta, com todas as suas intricadas leis, igualmente justas e perfeitas, imutáveis, harmônicas, lindas, que a Ciência séria vem tentando desvendar, enunciar, revelar. As Leis de Newton (é o único que me ocorre para ilustrar, no momento; sou de Humanas) não são uma criação do Isaac, mas uma descrição de suas observações das Leis do Criador.

Quanto mais avançamos, seja no espaço longínquo ou nas infinitesimais profundezas do universo quântico e sub-sub atômico, mais maravilhado me sinto.

Para quem acredita em um Criador, a vida é um milagre.

Para quem não, é um milagre maior ainda.

—

Olorum

Jeová

Gaia

Apolo e Zeus

Oxalá

Inshallah

Odin

Tupã

Todo sagrado feminino

Todo deus

Em coro

Suplicam

Pelo Amor dessa Terra:

Faça Amor!

Não faça guerra.

O amor que pregou e viveu o mestre Jesus

Que liberta, ajuda,

Tolera, respeita e conduz

E, por este motivo mesmo

Foi entregue pelos seus

Pra ser sacrifício de amor

Ao suportar o destino e a dor

De ser imolado na cruz.

Amor não é sentimento

Ação que se atire a esmo

Ama a teu Deus

Sobre todas as coisas

E ao teu próximo

Como a ti mesmo.

—

Jesus não era cristão.

Lutero não era luterano.

Kardec não era kardecista.

** Ricardo Lemos é escritor, poeta, músico, compositor; especialista em generalidades, ativista da causa animal e humana e atua há 30 anos no comércio exterior de rochas ornamentais.

