Eleições: Casteglione revela futuro após PSB publicizar apoio do govenador

Após a pré-candidata a prefeita de Cachoeiro Lorena Vasques (PSB) ser lançada como o nome do governador Renato Casagrande (PSB) para disputar o Poder Executivo municipal, muitos questionamentos surgiram em torno da pré-candidatura do ex-prefeito e atual subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione (PT), uma vez que o seu partido também faz parte da base do governo Casagrande.

Ao ser questionado como ficaria a sua pré-candidatura diante desse contexto, o petista respondeu com um dito popular: “Tudo como antes, no quartel de Abrantes. Nada mudou”, garantindo que continua firme com as articulações para a disputa do pleito em outubro deste ano.

Colado no governo Lula

Entretanto, o subsecretário destacou que o carro-chefe da sua pré-campanha será o governo Lula. Ele pretende explorar o legado e os investimentos que foram feitos em Cachoeiro por meio dos recursos do Governo Federal.

Apesar das movimentações do PSB, que colou a imagem da pré-candidata da legenda ao governador, Casteglione garante que continuará trabalhando para mostrar que ele é a melhor opção para representar o grupo em Cachoeiro.

A esperança é a última que morre

“Eu penso que vamos depender do cenário até o dia 15 de agosto. Eu desejo ter o apoio do governador e vamos continuar trabalhando para isso. Espero que lá na frente o governador olhe para as duas candidaturas e escolha a melhor para Cachoeiro”, afirma Casteglione.

O dia 15 de agosto , apontado pelo pré-candidato como data-chave para fazer qualquer tipo de escolha, é o último dia para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o registro de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.

