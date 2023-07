Eloiza Valadão tem legado eternizado em Cachoeiro

Por: Flavio Cirilo

A ex-primeira-dama do município de Cachoeiro, Eloiza Valadão, será homenageada pelo Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). Diretores da instituição de saúde oficializaram a iniciativa, nesta quarta-feira (19), em um café com o ex-prefeito Roberto Valadão, suas filhas, Helena e Glaucia, e o seu genro Dr. Renato Madoreira.

No próximo dia 28 de julho, o Hifa vai inaugurar uma nova UTI adulta, com 30 leitos exclusivos para o Sistema Único de Saúde (SUS), que levará o nome de “Eloiza Valadão”.

Eterna Eloiza

O evento será realizado a partir das 13h e contará com a participação do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

Eloíza Valadão fazia parte do Conselho Administrativo do Hifa como terceira Tesoureira. Conforme explica o presidente da instituição, Winston Roberto Machado, a homenagem tem como objetivo “perpetuar” a participação de dona Eloiza.

Atuação marcante

A ex-primeira-dama teve uma atuação marcante em Cachoeiro de Itapemirim, principalmente no que diz respeito às questões sociais da cidade. Entre os seus projetos de destaque, está a Feira da Bondade, que contribui para a manutenção de diversas instituições filantrópicas. A iniciativa entrará na sua 38ª edição este ano.