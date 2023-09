Empresas de ônibus vão pagar multas por redução da frota no dia das eleições

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

O PCC na gasol

O piloto de Fórmula Truck André Marques, o qual segundo investigações da Polícia Federal seria um dos operadores do Primeiro Comando da Capital, vem abordando donos de postos no Rio de Janeiro, oferecendo valores em Cash para aquisição de uma rede de postos de Gasolina no Estado fluminense. O mesmo piloto, segundo a PF, teria comprado e depois revendido alguns imóveis para parentes próximos do líder da facção. Em São Paulo, ele já foi denunciado pelo Ministério Público do Estado pela comercialização de gasolina adulterada.

Blitz

As cinco empresas de ônibus de Teresina (PI) terão que pagar multas no valor de R$ 90 mil (cada) por terem reduzido a frota no dia das últimas eleições (2 de outubro de 2022). Os eleitores de capital piauiense contaram apenas com 22,7% dos veículos de transporte público coletivo. A ação partiu do Ministério Público Eleitoral e foi chancelada pelo TSE.

Normandia

A cidade de Normandia, em Roraima, tem 11.772 habitantes e recebeu R$ 3.323 por habitante. Para se ter uma ideia, o valor é seis vezes maior que o recebido pela cidade via Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O fundo distribui recursos dos impostos federais.

Trampolim

O deputado Welington Roberto (PL-PB) avisou ao colega Altineu Cortes que irá se candidatar a líder do partido ano que vem. Roberto quer se fortalecer para as eleições municipais e levar uma banda do partido para o colo do Governo.

Seguro

O seguro agrícola está sendo deixado de lado por muitos produtores brasileiros. Tudo porque com o orçamento cada vez mais estreito, o Governo Federal não previu recursos para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Assim, agricultores simplesmente estão deixando de contratar, mesmo numa atividade de alto risco como a agricultura.

Infindável fila

Enquanto a fila no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) não anda, cerca de dois mil candidatos aprovados no último concurso (em 2022) para o cargo de técnico aguardam nomeação. Destes, apenas 250 serão chamados nos próximos dias, conforme medida do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicada no Diário Oficial da União.

ESPLANADEIRA

# Licks Advogados realiza Webinar Retrospectiva da GDPR e LGPD de 2023 no dia 28. # Romancista Aroldo Veiga lança novo livro “Antagônicos” em Aracaju (SE) amanhã (21). # TRF lança “Repensar a Justiça” em homenagem à ministra Assusete Magalhães, no dia 5 em MG. # Ministério da Cultura divulga lista de selecionados para o MICBR 2023. # 18ª edição do Fórum de Economia acontece em São Paulo nos dias 25 e 26. # Médico Barry Prizant vem ao Brasil para lançamento oficial do livro “Humano à sua maneira”. # Milton Pomar dará palestra “Made by China 2025: Implicações na Indústria Agropecuária, Emprego e Salários no Brasil”, hoje em Brasília.

