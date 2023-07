Energias da semana 🦂 24/07 a 30/07

Por Rafaela Luiz, astróloga e taróloga               

ūü¶ā LUA NA FASE CRESCENTE

Semana de atitude e ação com a Lua ficando crescente em Escorpião nesta terça-feira (25). Ela vai passar por Sagitário na quinta-feira (27) e Capricórnio no domingo (30). ou seja, qualquer ação ou trabalho sendo colocado em prática dentro dos assuntos destes três signos ficam favorecidos.

Aproveitem, especialmente, o fluxo capricorniano do fim de semana para dar um g√°s extra no seu projeto pessoal de longo prazo.

ūü™ź BONS ASPECTOS ENTRE MARTE E J√öPITER ‚Äď QUE POT√äNCIA!¬†

J√ļpiter favorecendo Marte √© o universo conspirando em favor daqueles que lutam pelos seus desejos ‚Äď claro que estes desejos precisam passar pelo crivo de J√ļpiter. Ou seja, serem pautados na √©tica e terem valores elevados, n√©?

N√£o adianta ficar pedindo a volta do ex ou um aumento de sal√°rio que s√≥ voc√™ acha que merece ‚Äď sejamos adultos, ok? Mas sim, √© muito bom para lan√ßamentos e in√≠cios de qualquer tipo, especialmente, nos assuntos do elemento Terra (temos Virgem e Touro nesse aspecto). Aproveitem.

ūüíĄ V√äNUS E MERC√öRIO – O ENCONTRO DE MILH√ēES!

V√™nus retr√≥grada e Merc√ļrio est√£o se aproximando e, na quinta-feira (27), sendo muito potente para a express√£o dos nossos desejos. Todo mundo estar√° com a comunica√ß√£o mais envolvente e convincente. √ďtimo para fazer uma primeira impress√£o poderosa, seja num date, numa entrevista ou gravar aquelas aulas daquele curso que voc√™ est√° planejando gravar.

√Č um aspecto poderoso contanto que as revis√Ķes dos assuntos de V√™nus retr√≥grado estejam em dia, ok?

ūüí≠ MERC√öRIO EM VIRGEM (29/07): M√ČTODO E UTILIDADE DAQUILO QUE SE PENSA

Merc√ļrio aqui est√° em casa, favorecendo a mente, o racioc√≠nio, as habilidades manuais, a aten√ß√£o aos detalhes. Nossa mente √© favorecida, especialmente, na pr√°tica de atividades que j√° dominamos a teoria. Bom para a escrita e para o aprimoramento de atividades que voc√™ j√° esteja fazendo.

