Euro e Copa América mostram despreparo do Brasil

Por Jonathan Gonçalves

Após o final da Copa América e também da Eurocopa, vimos seleções como Colômbia, Inglaterra e Espanha com um trabalho excelente para a Copa do Mundo de 2026. Jovens talentosos e que até lá, estarão em seu auge físico. Muitos nomes interessantes surgindo, um atrás do outro, com certeza essas seleções vão dar muito trabalho na próxima Copa.

Descrição intrigante sobre essas seleções, não é mesmo? Parece até que estamos falando da Seleção Brasileira, menos quando chega a parte de dar trabalho na próxima Copa do Mundo. Hoje, o Brasil tem jovens incríveis e talentosos, que atuam nas principais ligas e nos principais times da Europa e, que estarão em seu auge físico em 2026. Então, porque não da certo?

Diniz e Dorival

Valeu a pena tirar Fernando Diniz? A verdade é que assim como Diniz, Dorival não faz um bom trabalho. Diniz deixou a seleção com 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com um aproveitamento de 38,8%. Dorival tem 8 jogos a frente da Seleção Canarinho, com 3 vitórias e 5 empates. Dentro do campo, nenhum dos dois times chegou perto de jogar um bom futebol.

A falta de preparação da CBF fica muito clara, no momento em que demite Diniz, toma um “bolo” de Ancelotti e recorre ao primeiro nome que vem a mente, sem nem um pingo de criatividade, anunciam Dorival Jr. para ser o técnico da Seleção Brasileira.

Ainda da tempo?

E agora? Demite Dorival Jr. e começa uma nova preparação para a Copa de 2026? Ou continua com o técnico atual, na esperança do mesmo acertar a seleção e começar a apresentar um bom futebol?

A saída de Dorival Jr. deixaria claro a bagunça que está a CBF e que sua contratação não foi nem um pouco planejada. Porém, Diniz foi demitido pelos mesmos motivos, com um time inoperante, assim como a seleção atual.

A verdade é que a essa altura, qualquer decisão vai parecer errada. A sensação que fica é que a Seleção Brasileira está ficando para trás. Vimos Nico Williams e Lamine Yamal, dois garotos, conquistarem a Europa com a Espanha, vimos uma Inglaterra cheia de jovens apresentarem um ótimo futebol, vimos uma Colômbia, sem muitos nomes famosos, porém com um futebol agradável aos olhos de quem estava assistindo, tacitamente maravilhoso, vimos a nossa maior rival, ser campeã da Copa América novamente.

Nenhuma dessas seleções é o país do futebol, porém, todas elas apresentam um futebol funcional, ao contrário do Brasil. Hoje, todas essas seleções são mais “favoritas” que a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Ainda dá tempo, porém, precisamos de mudanças urgentes!

