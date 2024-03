Evangélicos e eleições

João Gualberto**

O surgimento do movimento político dos evangélicos no Brasil, é um fenômeno que se acentuou de forma muito clara desde os anos 1990. A partir dessa época, o crescimento foi exponencial, ano a ano. Como sempre acontece na política, esses movimentos vão invadindo os campos do poder de forma gradual. No caso brasileiro, a primeira grande manifestação eleitoral da presença dos evangélicos na política se deu nas eleições de 2002.

Naquele ano, Garotinho foi candidato a presidente da república. Foi a primeira eleição de Lula, que disputou o segundo turno contra José Serra. Os resultados do primeiro turno, entretanto, mostraram o candidato Antony Garotinho, na época no PSB, com 18% dos votos. O político fluminense fez uma campanha fundamentalmente voltada para o eleitor evangélico. Como consequência desse bom desempenho nas urnas, a bancada puxada pelo candidato majoritário cresceu enormemente. Até então, eram os católicos que sustentavam as pautas de valores morais. A alta hierarquia da igreja sempre defendeu teses conservadoras. Foram eles os responsáveis, por exemplo, pelo fechamento dos casinos no governo do General Dutra no final dos anos 1940.

A presença católica era mais ampla do que uma bancada. Padres, Bispos e Cardeais sempre foram muitos atuantes no jogo de poder da sociedade. A força política católica era maior do que o número de candidatos que era capaz de eleger. Afinal, a igreja católica antecede ao estado no Brasil, veio nas caravelas. Com os evangélicos não seria diferente. Era preciso que o contingente de adeptos às religiões derivadas da reforma fosse capaz de mostrar de fato sua força na sociedade. E isso aconteceu. Foi justamente a partir daí que passaram a ser muito importantes.

No Espírito Santo, foi eleito nesse movimento o Senador Magno Malta e no Rio de Janeiro, terra do candidato Garotinho, o eleito foi o Bispo Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus. Crivella é sobrinho do fundador daquela denominação, Edir Macedo. Começa aí o processo de ocupação de espaços no congresso nacional. Foram 07 os deputados estaduais eleitos nesse período, entre eles o Pastor Robson Vaillant da Universal do Reino de Deus. Prova inequívoca da forte presença das igrejas na eleição. Robson Vaillant foi reeleito em 2006. Nos vários municípios os vereadores vinculados a essa mesma base, iniciaram um movimento de defesa do que consideram seus direitos.

Foi nesse mesmo movimento cristão conservador que o atual prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio se inseriu desde o início, como membro atuante a Igreja do Evangelho Quadrangular. Teve cinco mandatos consecutivos como deputado estadual. Sempre marcou sua presença na assembleia legislativa por uma ação conservadora e de direita.

Faço esse registro – o da passagem do legislativo estadual para a gestão de um município importante, o terceiro maior colégio eleitoral capixaba – como uma marca do crescimento da presença evangélica no campo da política. Como ele sempre esteve vinculado à igreja e as suas teses morais, expressa o crescimento de importância política do pensamento conservador entre nós. Afinal somos considerados um dos estados mais evangélicos do Brasil.

Cabe ainda uma observação, como o catolicismo também está fazendo uma inflexão conservadora com a forte presença de movimentos como a canção nova, o pai eterno, a renovação carismática, dentre outros, a presença das teses morais típicas desses segmentos tem também uma força muito grande entre os capixabas. Não será fácil para a esquerda se colocar com a força de antes nos nossos processos eleitorais. É preciso de um esforço de se reinventar, como já venho assinalando em outros textos.

** João Gualberto é pesquisador e professor Emérito da Universidade Federal do Espírito Santo e Pós-Doutor em Gestão e Cultura (UFBA), e já foi Secretário de Cultura do Espírito Santo de 2014 a 2018.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM