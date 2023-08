FBI alerta Brasil

Por Leandro Mazzini

O FBI, a polícia federal americana, em uma megaoperação de investigação contra o narcotráfico, identificou e comunicou às autoridades brasileiras o que pode ser o maior esquema de contrabando já realizado no Brasil. As empresas Jex Corp e ATC Cargo, de propriedade dos brasileiros Luciano Lentz e Luciano Campos, foram identificadas mandando toneladas de equipamentos eletrônicos para o Brasil através do transporte aéreo. Segundo o relatório, o material eletrônico é entregue para as empresas, as quais cobram por quilo, e seriam despachados por companhia de aviação que surgiu da fusão com uma famosa empresa área brasileira. A mercadoria estaria chegando nos aeroportos de São Paulo e Campinas. O FBI não entendeu ainda como uma uma quantidade tão grande não foi apreendida ainda pelas autoridades dos aeroportos.

Crise na CPI

O vazamento de dados das contas pessoais do ex-presidente Jair Bolsonaro criou clima de terror na CPMI do 8 de Janeiro (Atos Antidemocráticos). Os bolsonaristas da comissão exigem que o Senado apresente a lista dos assessores e parlamentares do colegiado que acessaram os dados, sigilosos e protegidos por lei, que só poderiam ser divulgados por decisão judicial. Querem nomes de quem vazou e polícia na cola.

Neoaliado

O União Brasil entrou formalmente no Governo com a posse, ontem, do deputado Celso Sabino (PA), e já definiu sua prioridade para votação no 2º semestre: reforma administrativa. O PT não quer tratar do tema agora. Seria uma pauta dos sonhos do senador Efrain Filho (União-PI), mas ele não acredita que o tema prospere.

Longevidade

Ao assumir ontem o cargo de ministro do STF aos 47 anos, o jovem advogado Luciano Zanin, se quiser, pode ficar 28 anos na cadeira. Mais novo ministro nomeado na História da Corte, Dias Tófoli assumiu em 2009 e ficará 33 anos no tribunal.

Otoni na briga

Apareceu um nome da centro-direita, com aval do clã Bolsonaro e do MDB carioca, na fila para a prefeitura do Rio de Janeiro. Quem pleiteia a vaga na disputa pelos conservadores é o deputado federal e pastor Otoni de Paula (MDB). Ele tem a benção do presidente do partido, Baleia Rossi, e uma pesquisa qualitativa na mão que o põe com potencial para enfrentar Eduardo Paes (PSD).

Lado zen

Pelo notado pós-recesso na pauta a Câmara voltou ainda em ritmo bem zen. A bancada mineira comemorou a lei 14.646 que instituiu a pequena Lagoa Dourada como capital nacional do rocambole. Na quarta-feira, a deputada Luísa Canziani promoveu uma sessão de Meditação Transcendental pelo 202º aniversário da Independência do Brasil.

ESPLANADEIRA

# Marlon Sá lança ‘Não Se Avexe, Não”, e concorre ao Prêmio Kindle de Literatura. # Pesquisa da Shopee mostra que brasileiros pretendem gastar em média R$ 250 no Dia dos Pais. # SindusconRio promove Rio Construção Summit 2023 de 19 a 21 de setembro. # Brasilata Labs, HP Indigo e ACTEGA lançam tecnologia INNOCAN™ para a indústria de fabricação de latas. # Inter.B Consultoria Internacional de Negócios estima investimento de R$ 204,6 milhões no setor da infraestrutura no País # Ministério da Agricultura atualiza Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja.