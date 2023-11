Ferração declara algo que pode mudar a eleição para prefeito em Marataízes

Por: Flavio Cirilo

A corrida para a sucessão do prefeito Tininho Batista em Marataízes segue a todo vapor e agora um fato novo pode mudar completamente o cenário eleitoral atual da cidade.

Atualmente destacam-se como pré-candidatos o ex-prefeito Toninho Bitencourt, o atual vice-prefeito Jaiminho Machado, a secretária de saúde, Cristiane França, e os vereadores Cleverson Maia, servidor efetivo e único vereador de oposição; Willian Duarte e Luiz de Capinzal.

Apesar de conter nomes que possuem histórico político, o cenário de disputa no município também conta com um pré-candidato que, até então, nunca foi testado nas urnas, mas vem chamando a atenção de velhos e influentes políticos do Sul do Espírito Santo, como, por exemplo, o deputado estadual e ex-prefeito de Cachoeiro Theodorico Ferraço (PP) e a ex-deputada federal e ex-prefeita de Itapemirim Norma Ayub.

Trata-se do empresário Junior do Jucy, que, segundo Ferração, é o nome mais adequado para administrar Marataízes a partir de 2025.

“Em Marataízes, eu estou caminhando para apoiar o Juninho. Só existe duas possibilidades de isso não acontecer: se ele não for candidato ou se ele não quiser o meu apoio”, declarou o deputado estadual.

O que o Junior pensa sobre o apoio?

“Ferraço é um querido . Eu acabei obtendo um carinho, não só por Ferraço, mas por Norma também. O último encontro que tive com ambos, há poucos dias, vi a vontade de ver Marataízes vivendo um novo tempo, um projeto literalmente novo, de mudança de mentalidade, de futuro. Fiquei muito feliz. Ferraço e Norma estão alinhando para pensar no futuro, deixaram o passado para trás e eu estou muito privilegiado e honrado por deter o apoio de duas figuras ilustres”, relatou Junior do Jucy.

Enquanto isso em Cachoeiro…

Em Cachoeiro, as articulações para a sucessão do prefeito Vcitor Coelho (PSB) também seguem com força.

De um lado, o vereador Junior Corrêa intensifica conversas com partidos de centro, como o MDB, agora do filho de Ferração, o vice-governador Ricardo Ferraço.

De outro, o grupo do Victor aposta nas andanças com a Lorena Vasques por bairros e ruas da cidade para torná-la mais conhecida e dar musculatura a sua campanha para ser a primeira prefeita de Cachoeiro.

Já o bloco Unidos Por Cachoeiro, formado pelos pré-candidatos a prefeito Allan Ferreira (Podemos), Bruno Resende e Diogo Libardi, seguem conversando com os caciques políticos da capital e do interior.

E com quem Ferração vai ficar em Cachoeiro?

De acordo com Teodorico Ferraço, em Cachoeiro ele vai apoiar aquele que tiver o perfil de gestão mais próximo do dele. “Para a sucessão municipal, eu tenho um pensamento que eu vou me unir a um grupo que tem amor a Cachoeiro, assim como eu tive durante os anos que governei essa cidade”.

Já em Itapemirim…

“Em Itapemirim, a única certeza que eu tenho é que não ficarei com Dr. Antônio, em hipótese alguma”, declarou!

