Ferração define data para oficializar pré-candidatura e vice em Cachoeiro

As movimentações pré-eleições em Cachoeiro de Itapemirim seguem movimentada. Além de oficializações de pré-candidaturas, os postulantes ao Palácio Bernardino Monteiro também intensificaram as agendas.

Bloco na rua

E quem também decidiu colocar, de vez, o bloco na rua e lançar, oficialmente a sua pré-candidatura a prefeito de Cachoeiro foi o deputado estadual Theodorico Ferraço.

O evento, que deve acontecer no dia 11 de julho, também contará com o anúncio oficial do nome do vice-prefeito que vai compor a sua chapa.

Figuras de peso

Além do setor empresarial, a expectativa é de que o evento tenha a participação de figuras importantes da política estadual e nacional.

Entre elas, a do vice-governador do Espírito Santo e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), filho do parlamentar.

Expectativa ou realidade?

E, ao que tudo indica, o vereador Juninho Corrêa (Novo) será mesmo o nome escolhido pelo grupo para compor a chapa majoritária na disputa pelo Poder Executivo de Cachoeiro ao lado de Theodorico Ferraço.

Ao que parece, nos bastidores, o martelo já foi batido, e será oficialmente comunicado à população no dia 11 de julho também.

Para um bom entendedor….

Junior Corrêa, inclusive, já participa de eventos da pré-campanha ao lado de Ferraço. Em um encontro com mais de 100 empresários do setor de rochas, um diálogo revelou o que estar por vir:

Junior Corrêa – “O pessoal está falando que está gostando da nossa volta. Não só a sua, mas a nossa volta”

Ferração responde – “Só estou nisso por sua causa”.

Base de sustentação

Até o momento, dão sustentação a pré-candidatura de Theodorico Ferraço os partidos Progressistas, MDB e Novo. Mas há conversas avançadas com outras legendas, que podem se juntar ao projeto até as convenções.

