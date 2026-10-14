Flávio Bolsonaro, Tarcísio e Nikolas Ferreira vêm ao ES em apoio a Pazolini

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) estará no Espírito Santo neste sábado (17). O encontro com eleitores e correligionários acontece a partir das 9h, no K1, nas proximidades da Ponte da Passagem, também conhecida como Píer de Iemanjá, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

A mobilização integra as ações de apoio à campanha do ex-prefeito de Vitória e candidato ao governo do Estado, Lorenzo Pazolini, que disputa o segundo turno das eleições de 2026.

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Além do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também já confirmaram presença no evento o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini saíram vitoriosos do primeiro turno das eleições no Espírito Santo. O candidato à Presidência obteve 54,78% dos votos no Estado, contra 37,76% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição.

Já na disputa pelo Poder Executivo capixaba, o ex-prefeito de Vitória conquistou 49,65% dos votos válidos. O atual governador e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), obteve 34,06%.