Francisco, o Papa que nos ensinou a caminhar juntos

Por Dom Luiz Fernando Lisboa

Com o coração entristecido, mas cheio de gratidão, nos unimos à Igreja e ao mundo inteiro para nos despedirmos do Papa Francisco, que agora repousa nos braços do Pai.

Foi um papa do povo, próximo, simples e firme. Com palavras diretas e gestos marcantes, nos ensinou que a fé precisa estar sempre de mãos dadas com a justiça, o cuidado com os pobres, o respeito à criação e o compromisso com a paz. Seu testemunho nos lembrou que a Igreja não existe para si mesma, mas para o mundo. Sua existência e permanência no tempo só terá sentido se for para servir com alegria, com humildade e com misericórdia.

Francisco nos convidou a ser uma Igreja em saída, capaz de escutar, de dialogar, de acolher e até se enlamear com as duras realidades do mundo. Mesmo nos momentos mais duros da humanidade, ele insistiu na esperança, como fez tantas vezes em suas mensagens de Páscoa: é possível recomeçar, porque Cristo está vivo.

Neste momento de luto, nossa oração se une à de toda a Igreja e do mundo inteiro. Que o legado do Papa Francisco continue a inspirar o nosso caminhar, como discípulos e discípulas missionários que constroem fraternidade, justiça e paz, sem prepotência ou arrogância, mas com compaixão e misericórdia.

** Luiz Fernando Lisboa C.P, é arcebispo-bispo da Igreja Católica, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O religioso da Congregação da Paixão (Passionista), esteve por quase 20 anos em Pemba, Moçambique.

